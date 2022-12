Mạo danh nhân viên ngân hàng, 2 thanh niên chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị bị hại nhanh chóng liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh theo địa chỉ: Điều tra viên Nguyễn Văn Lệ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Tĩnh - số 173 Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; số điện thoại: 0911.331.199.