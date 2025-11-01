Myanmar ân xá cho hơn 8.600 phạm nhân trước thềm tổng tuyển cử

Truyền thông Nhà nước Myanmar mới đây cho biết, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar đã quyết định ân xá hơn 8.600 phạm nhân trên cả nước nhằm thúc đẩy sự ủng hộ và hợp tác của người dân, góp phần tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Tù nhân được trao trả tự do đoàn tụ với gia đình tại vùng Mandalay, Myanmar. Nguồn Truyền thông Nhà nước Myanmar

Theo đó, ngay trong ngày hôm qua (27/11), tại vùng Mandalay, hơn 260 phạm nhân từ 05 nhà tù đã được phóng thích. Trong khi đó, tại vùng Yangon, gần 200 phạm nhân từ nhà tù Insein cũng đã được trao trả tự do.

Ông U Cho Win Tun, Giám đốc Cục Quản lý Trại giam vùng Mandalay cho biết: “Quyết định ân xá được thực hiện theo đúng chỉ thị và quy định nhằm đảm bảo các cử tri đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử dân chủ đa đảng”. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ lương thực và một phần chi phí đi lại cho những tù nhân mới được phóng thích.

Theo các tuyên bố trước đó, chính phủ Myanmar dự kiến tổ chức cuộc tổng tuyển cử theo nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo yếu tố an ninh. Theo đó, giai đoạn 1 tổ chức vào ngày 28/12/2025 tại 102 huyện trên cả nước. Giai đoạn 2 tổ chức vào ngày 11/1/2026 tại 100 huyện trên cả nước. Từ ngày 17 - 21/11/2025, Myanmar đã tổ chức cho sinh viên một số địa phương được bỏ phiếu sớm.

Đây là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên tại Myanmar kể từ năm 2020. Tính đến đầu tháng 10/2025, đã có hơn 55 đảng chính trị đăng ký tham gia tổng tuyển cử, trong đó 06 đảng dự kiến tranh cử trên toàn quốc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn