Myanmar bắt gần 1.600 người trong đợt truy quét lừa đảo quy mô lớn

Ngày 23/11, quân đội Myanmar thông báo đã bắt giữ gần 1.600 công dân nước ngoài trong 5 ngày triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng ở khu vực biên giới với Thái Lan.

Theo báo The Global New Light of Myanmar, từ ngày 18-22/11, lực lượng chức năng đã “bắt giữ 1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép” tại “điểm nóng" lừa đảo Shwe Kokko.

Riêng trong ngày 22/11, quân đội bắt giữ 223 người bị cáo buộc tham gia lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, trong đó có 100 công dân Trung Quốc.

Cũng theo báo trên, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 2.800 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 thiết bị thu tín hiệu Starlink, 21 bộ định tuyến và nhiều thiết bị liên quan tại hiện trường.

Hình ảnh do truyền thông trong nước đăng tải cho thấy lực lượng chức năng tiêu huỷ nhiều thiết bị điện tử thu giữ trong chiến dịch.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin một số thiết bị truy cập Internet vệ tinh đã được phát hiện tại các khu vực có hoạt động trực tuyến quy mô lớn.

Công ty cung cấp dịch vụ Starlink (Mỹ) cho biết đã vô hiệu hoá hơn 2.500 thiết bị trong khu vực bị cho là có hoạt động không đúng mục đích.

Trong những năm gần đây, các đường dây trực tuyến phi pháp tại vùng biên giới Myanmar có xu hướng gia tăng, với nhiều hoạt động lừa đảo dưới hình thức lợi dụng tình cảm hay mời gọi đầu tư.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã ghi nhận mức thiệt hại khoảng 37 tỷ USD trong năm 2023, do các hoạt động lừa đảo trực tuyến./.

Tác giả: Hoàng Châu

Nguồn tin: vietnamplus.vn