Mỹ: Xả súng tại Pennsylvania làm 5 cảnh sát thương vong, hung thủ tự sát

Trực thăng y tế được điều động đưa nạn nhân tới bệnh viện WellSpan York. (Nguồn: USA Today)

Theo NBC News, 5 cảnh sát đã bị bắn tại hạt York, bang Pennsylvania, vào chiều 17/9 khi họ đang thực hiện lệnh bắt giữ.

NBC cho biết 3 sỹ quan thuộc Sở Cảnh sát Khu vực Bắc York đang trong tình trạng nguy kịch, một sỹ quan khác bị thương nặng và một phó cảnh sát trưởng hạt York cũng bị thương. Theo ABC News, ít nhất một cảnh sát đã thiệt mạng.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nghe thấy khoảng 30 phát súng nổ liên tiếp khi lực lượng chức năng bao vây một khu nhà kho tại thị trấn North Codorus, cách thành phố Philadelphia khoảng 185km về phía Tây, gần biên giới bang Maryland.

Một nhân chứng kể đã nhìn thấy cảnh sát nằm gục trên mặt đất sau loạt tiếng súng.

Nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm được cho là đã chết do nổ súng tự sát.

Một trực thăng y tế được điều động đưa nạn nhân tới bệnh viện WellSpan York, nơi xác nhận đang điều trị cho hai người trong tình trạng nguy kịch và đã áp dụng “các biện pháp an ninh tăng cường."

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp hạt York cho hay cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên được chuyển tới 911 lúc 14h10. Cảnh sát bang Pennsylvania đã mở cuộc điều tra nhưng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Một lực lượng lớn cảnh sát cùng hàng chục xe tuần tra được triển khai phong tỏa các tuyến đường quanh hiện trường, vốn nằm trong khu vực nông trại với kho thóc và cánh đồng ngô, đậu tương.

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro cho biết ông đã được báo cáo tình hình và đang trên đường tới hiện trường, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Phó Thống đốc Austin Davis và Tổng chưởng lý bang Dave Sunday cũng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực, đồng thời gửi lời chia sẻ tới gia đình các cảnh sát bị nạn.

Vụ nổ súng đã khiến học khu Spring Grove phải ban hành lệnh “trú ẩn tại chỗ” đối với học sinh và giáo viên trong nhiều giờ trước khi được dỡ bỏ vào cuối buổi chiều.

Trong khi đó, Lãnh sự quán Mexico tại Philadelphia thông báo trên mạng xã hội rằng họ đang theo dõi chặt chẽ vụ việc và khuyến cáo cộng đồng người Mexico gần đó tuân thủ chỉ dẫn an toàn từ chính quyền./.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn