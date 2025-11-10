Mỹ Tâm thông báo khẩn tới 5,6 triệu người theo dõi

Tối 9/11, Mỹ Tâm có bài đăng, thông báo về tình trạng nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp.

Ca sĩ khẳng định cô không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của công ty. Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh, pháp luật hiện hành.

Công ty MTE đưa ra thông báo ngay trong đêm 9/10

Công ty quản lý MTE và Mỹ Tâm đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm, đồng thời làm việc với cơ quan pháp luật để can thiệp.

"Mong quý khán giả cảnh giác với các nội dung không chính thức từ công ty và báo cáo khi phát hiện những nội dung, hành vi tương tự. Khán giả cảnh giác không để bị lừa mua hàng giả độc hại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cùng với đó, nữ ca sĩ đính kèm ảnh chụp màn hình các video, fanpage và kênh giả mạo cô để bán hàng bất hợp pháp.

Đây không phải lần đầu tiên công ty MTE lên tiếng cảnh báo về tình trạng giả mạo này. Trước đó, vào tháng 8/2025, công ty cũng từng đăng tải một thông báo tương tự.

Cảnh báo từ phía công ty MTE ngay lập tức cũng được Mỹ Tâm chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mong quý khán giả cảnh giác không để bị lừa mua hàng giả đ.ộc h.ại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc!"

Bài đăng của MTE và bài chia sẻ của Mỹ Tâm ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của khán giả bởi trong thời gian qua, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò tương tự.

Một bài viết sử dụng hình ảnh của Mỹ Tâm để quảng cáo

Mỹ Tâm không chỉ là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu mà còn được yêu mến bởi sự chỉn chu, uy tín trong các hoạt động nghệ thuật và thương mại. Việc bảo vệ hình ảnh của nữ ca sĩ cũng là đang bảo vệ quyền lợi của chính người hâm mộ và công chúng sử dụng sản phẩm.

Thời gian qua, vấn nạn giả mạo hình ảnh, thông tin nghệ sĩ để trục lợi gây bức xúc. Vào cuối tháng 10, Đàm Thu Trang từng đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để đi tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

“Gần đây rất nhiều bạn nhắn tin cho Trang và hỏi đây có phải trang cá nhân chính chủ của Trang không. Trang này đang tuyển dụng kiếm tiền bằng cách xem video. Tôi mong các bạn hãy cảnh giác và thật sự tỉnh táo trước những thông tin giả mạo như thế này. Tôi chỉ sử dụng duy nhất trang cá nhân này”, Đàm Thu Trang thông báo.

Trước đó không lâu, quản lý của Đức Phúc lên tiếng việc hình ảnh của ca sĩ này trong chung kết Intervision 2025 diễn ra ở Nga bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép. Cùng thời điểm, MC Cát Tường thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh, danh tính nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Hồi tháng 4, Việt Hương bức xúc trước tình trạng nhiều trang mạng, tài khoản giả mạo tên tuổi cô để quảng cáo mỹ phẩm kém chất lượng.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn