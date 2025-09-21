Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Từ năm 2020 đến 2022, Á hậu Thảo Nhi Lê đều được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố., với thứ hạng tăng dần qua từng năm, khiến người hâm mộ trong nước không khỏi tự hào.
Cụ thể, năm 2020, Thảo Nhi Lê lần đầu có tên trong danh sách ở vị trí 81. Năm 2021, cô vươn lên vị trí 67 và đến năm 2022, thứ hạng tiếp tục cải thiện, đạt vị trí 57 – một kết quả ấn tượng với đại diện đến từ Việt Nam.
Trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê đã nổi bật trong vai trò fashionista trên mạng xã hội.
Thảo Nhi Lê được biết đến với phong cách thời trang biến hóa đa dạng, cùng lối trang điểm sắc sảo, cầu kỳ, làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại mang hơi hướng lai Tây.
Thảo Nhi bắt đầu được chú ý khi một bức ảnh trong chuyến du lịch Mykonos (Hy Lạp) cùng bạn bè được chia sẻ trên trang 'Hội con nhà giàu Việt'. Từ khoảnh khắc đó, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô tăng mạnh. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng hào quang của danh xưng 'con nhà giàu', người đẹp lại cảm thấy không ít áp lực.
Trong nhiều dịp trả lời báo chí, Thảo Nhi cũng tâm sự rằng bản thân luôn ý thức về những hy sinh, cố gắng của cha mẹ để mang lại cuộc sống đầy đủ cho bốn anh em.
Dù sinh ra trong gia đình khá giả, Thảo Nhi Lê khẳng định cô chưa bao giờ là một 'rich kid' đúng nghĩa. Ngược lại, cô sớm tập sống tự lập từ khi còn nhỏ.
Từ năm 13 tuổi, Thảo Nhi đã bắt đầu đi rải báo để kiếm thêm thu nhập. Đến 15 tuổi, cô đi làm thêm tại các nhà hàng, và một năm sau đó thử sức với nghề mẫu ảnh.
Trong thời gian học đại học chuyên ngành thời trang, Thảo Nhi Lê tiếp tục làm nhân viên bán hàng tại một cửa hiệu quần áo để tự trang trải một phần cuộc sống.
Hành trình ấy cho thấy sự nỗ lực và tinh thần tự lập mạnh mẽ, là nền tảng để Thảo Nhi xây dựng hình ảnh một người đẹp bản lĩnh, không chỉ dựa vào điều kiện sẵn có của gia đình. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
