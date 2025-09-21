Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thảo Nhi bắt đầu được chú ý khi một bức ảnh trong chuyến du lịch Mykonos (Hy Lạp) cùng bạn bè được chia sẻ trên trang 'Hội con nhà giàu Việt'. Từ khoảnh khắc đó, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô tăng mạnh. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng hào quang của danh xưng 'con nhà giàu', người đẹp lại cảm thấy không ít áp lực.