Mỹ nam là ngoại lệ của Vbiz: Mới debut đã đóng chính phim Hàn, lập thành tích 19 năm qua chưa ai làm lại

Sau hơn một tháng lên sóng, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn hiện là một trong những bộ phim truyền hình Việt được bàn luận nhiều nhất ở khung giờ vàng VTV. Không lạm dụng quá nhiều twist rối rắm, tác phẩm chinh phục khán giả bằng bức tranh đời thường về những con người sống trong khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội, mà mỗi ô cửa đều cất giấu những câu chuyện riêng về tình thân, hôn nhân, tình bạn và những biến động của cuộc sống hiện đại.

Bên cạnh tuyến truyện xoay quanh Diệu (Quỳnh Châu) - Dương (Tiến Lộc) - Trang (Thanh Tâm), khán giả dành không ít sự quan tâm tới nhân vật Sinh do Quang Sự thủ vai. Là bạn thân hồi nhỏ với Diệu, anh là đàn ông luôn lặng lẽ đứng phía sau, trở thành điểm tựa của những người xung quanh. Sinh ghi điểm với hình ảnh một ông bố đơn thân trách nhiệm, sống nghĩa tình nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm. Dưới Ô Cửa Sáng Đèn cũng đánh dấu màn tái xuất phim giờ vàng của Quang Sự sau khoảng hai năm kể từ Trạm Cứu Hộ Trái Tim.

Là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng, nhưng ít ai biết rằng Quang Sự có xuất phát điểm độc nhất vô nhị trong showbiz Việt. Anh từng tạo nên cột mốc mà đến nay vẫn chưa có người Việt nào đạt được - trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên đảm nhận một vai chính trong phim điện ảnh Hàn Quốc. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của anh trên màn ảnh. Cơ duyên ấy đến khi Quang Sự nhận học bổng của Bộ Văn hóa Hàn Quốc và theo học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Trong thời gian học tập, anh được đạo diễn Kim Dong Hyun chú ý và giao một trong những vai trung tâm trong bộ phim Hello, Stranger (2007).

Trong phim, Quang Sự vào vai Ting Yoon (Thịnh Duẫn), một lao động nhập cư người Việt sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Vì rào cản ngôn ngữ, Ting Yoon lên nhầm chuyến xe đến Busan trong hành trình đi tìm người yêu. Tại đây, anh gặp Jin Wook, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên đang chật vật hòa nhập với xã hội Hàn Quốc. Dù gần như không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, cả hai vẫn dần thấu hiểu nhau bởi cùng mang thân phận của những con người lạc lõng giữa một xã hội xa lạ. Bộ phim khai thác sâu cảm giác cô độc, sự phân biệt đối xử và hành trình đi tìm chỗ đứng của những con người ở bên lề xã hội, qua đó nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình.

Không phải một tác phẩm thương mại đình đám, Hello, Stranger lại có hành trình đáng nể ở các liên hoan phim quốc tế. Phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2007 và xuất sắc giành Giải thưởng NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema). Sau đó, tác phẩm tiếp tục được mời tham dự nhiều sự kiện điện ảnh uy tín như Liên hoan phim Quốc tế Rotterdam, Liên hoan phim Quốc tế Fukuoka, Mill Valley Film Festival và Black Movie Festival tại Thụy Sĩ.

Điều đáng nói là đến nay, sau gần 19 năm, Quang Sự vẫn là diễn viên Việt Nam duy nhất từng đảm nhận một vai chính trong phim điện ảnh Hàn Quốc phát hành thương mại. Thành tích này khiến anh trở thành trường hợp ngoại lệ trong lịch sử giao lưu điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Sau khi tốt nghiệp và trở về Việt Nam, Quang Sự không tận dụng bàn đạp ở Hàn Quốc để mà lựa chọn con đường khá lặng lẽ. Anh kiên trì với cả điện ảnh lẫn truyền hình, từng tham gia các bộ phim như Bụi đời Chợ Lớn, Hương Ga, Để Mai Tính 2, trước khi dần được khán giả màn ảnh nhỏ biết đến qua hàng loạt tác phẩm như Trái Tim Màu Xanh, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Trạm Cứu Hộ Trái Tim...

Khả năng diễn xuất nội tâm, gương mặt điện ảnh cùng phong thái điềm tĩnh giúp anh nhiều lần được giao những nhân vật có chiều sâu tâm lý thay vì các vai "nam thần" đơn thuần. Ở phía Nam, anh góp mặt ở các dự án Đội Điều Tra Số 7 phần 2 và Trò Chơi Bóng Tối.

Tác giả: Mộng Điềm

Nguồn tin: Phụ nữ mới