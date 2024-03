Mỹ lên tiếng về vụ tấn công thảm khốc ở Moscow

Trung tâm nơi xảy ra vụ tấn công bốc cháy tối 22/3. Ảnh AP.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby ngày 22/3 cho rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine và người Ukraine có liên quan” đến vụ tấn công tại buổi hòa nhạc ở thủ đô Moscow của Nga.

Giới tình báo của Mỹ khẳng định tổ chức khủng bố IS đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu này. Cụ thể hơn là nhánh ISIS-K (Tổ chức nhà nước Hồi giáo Khorasan), chỉ nhóm khủng bố IS hoạt động chủ yếu ở các khu vực như Iran, Turkmenistan và Afghanistan. Đây là một trong những nhánh hoạt động tích cực và dã man nhất của IS trong thời gian qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh: “Nhà Trắng cho biết họ không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine hoặc người Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Các quan chức ở Washington dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận này?”

Bà cho rằng nếu Washington có thông tin thì nên chia sẻ và nếu Washington không có thông tin thì không nên phát biểu như vậy.

Liên quan đến vụ tấn công, một nhóm người có vũ trang đã xả súng vào đám đông những người tụ tập tại trung tâm “Crocus City Hall” ở ngoại ô Moscow, chuẩn bị tận hưởng những màn trình diễn của ban nhạc “Picnic”. Đến nay, vụ tấn công đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người khác bị thương.

An ninh đã được thắt chặt trên khắp Moscow, nhiều sự kiện tập trung đông người đã bị hủy.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân