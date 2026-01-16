6 món ăn lý tưởng cho bữa tối giúp hỗ trợ giảm cân

Dưới đây là 6 món ăn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị sử dụng vào bữa tối để hỗ trợ giảm cân một cách lành mạnh và bền vững.

Salad rau xanh

Salad rau xanh là lựa chọn phổ biến cho bữa tối nhờ hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá mức. Các loại rau như xà lách, cải bó xôi, cải xoăn không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp ổn định đường huyết, giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa.

Bên cạnh đó, rau xanh còn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ tế bào.

Cá hồi nướng

Cá hồi giàu protein chất lượng cao và axit béo omega-3, có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển hóa và đốt cháy mỡ thừa. Việc bổ sung cá hồi vào bữa tối còn giúp giảm viêm - một yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì.

Cá hồi nướng hoặc áp chảo không dầu, kết hợp cùng rau củ luộc hoặc salad là lựa chọn phù hợp cho những người đang kiểm soát cân nặng.

Súp rau củ

Súp rau củ là món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa và chứa nhiều nước, giúp giảm tổng lượng calo nạp vào mà vẫn tạo cảm giác no. Các loại rau như cà rốt, bí đỏ, cà chua, cải xanh không chỉ bổ sung chất xơ mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Dùng súp rau củ vào buổi tối giúp hạn chế cảm giác đói về đêm và phù hợp với những người muốn giảm cân an toàn.

Ức gà luộc hoặc nướng

Ức gà là nguồn protein nạc, ít chất béo và calo, giúp duy trì khối cơ và thúc đẩy quá trình đốt mỡ. Protein còn giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn vặt vào buổi tối.

Kết hợp ức gà với rau củ luộc hoặc salad sẽ tạo nên bữa tối đơn giản nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho người giảm cân.

Trứng luộc

Trứng luộc cung cấp protein dồi dào nhưng không chứa nhiều calo. Ăn trứng vào buổi tối giúp kéo dài cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào trong ngày.

Một bữa tối với 1-2 quả trứng luộc, ăn kèm rau xanh hoặc bánh mì nguyên cám, là lựa chọn phù hợp để kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo năng lượng cho cơ thể.

Hạt quinoa

Quinoa là loại ngũ cốc nguyên hạt giàu protein, chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp. Thực phẩm này giúp ổn định đường huyết, hạn chế tích tụ mỡ thừa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Một chén quinoa ăn kèm rau củ hoặc súp lơ hấp sẽ là bữa tối nhẹ nhàng, bổ dưỡng, phù hợp với chế độ ăn giảm cân lâu dài.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV