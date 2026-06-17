Mưa lớn tiếp tục xảy ra, nắng nóng gay gắt sắp trở lại miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 17-6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo mưa dông tiếp tục xảy ra ở miền Bắc

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16-6 đến 3 giờ ngày 17-6 có nơi trên 70 mm như trạm: Bằng Thanh (Thái Nguyên) 188,8 mm, Việt Vinh (Tuyên Quang) 125 mm, Tân An (Đắk Lắk) 77 mm, Phong Phú (Lâm Đồng) 133,9 mm, La Ngà (Đồng Nai) 110,8 mm…



Ngày và đêm 17-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.



Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Về diễn biến nắng nóng, hôm qua ngày 16-6 khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.



Dự báo hôm nay 17-6 và nhiều ngày tới, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn tiếp diễn.



Từ ngày 20-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.



Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.



Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động