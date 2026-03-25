Mưa lớn ở Malawi làm nhiều người thiệt mạng và bị thương

Mưa lớn gây lũ lụt làm sập con đường ở Blantyre, Malawi. Ảnh tư liệu: phys.org

Ủy viên phụ trách quản lý thảm họa, ông Wilson Moleni, đã đưa ra thông tin trên khi nhận khoản quyên góp cứu trợ từ Công ty Dầu khí Quốc gia Malawi. Ông cho biết ngân sách ban đầu dành để cứu trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ là 10 triệu USD, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ thêm từ các bên liên quan, bao gồm các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế. Theo quan chức này, kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 10/2025, tổng cộng đã có 78 người thiệt mạng, hơn 370 người bị thương và gần 87.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng trên khắp đất nước Đông Phi này. Ông cho biết thêm ngân sách của nước này cho kế hoạch ứng phó với tình trạng mất an ninh lương thực trong năm nay ở mức 209 tỷ kwacha Malawi (khoảng 120 triệu USD), thiếu hụt khoảng 59 tỷ kwacha (34 triệu USD).

Nền kinh tế Malawi chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với khoảng 70% dân số làm việc trong lĩnh vực này. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm thuốc lá, trà, đường và lạc. Tuy nhiên, Malawi hiện vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới và phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn