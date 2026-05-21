Tăng Thanh Hà đến Pháp vẫn không bỏ được ly nước dưỡng nhan trendy nhất thế giới

Thức uống vượt mặt trà sữa trở thành đồ uống trendy nhất thế giới

Sau những bằng chứng về việc vừa hoàn thành màn tái xuất màn ảnh rộng trong một dự án điện ảnh mới, Tăng Thanh Hà đã tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng dài ngày đến nước Pháp cổ kính. Trên trang cá nhân, "ngọc nữ" liên tục cập nhật những khung hình bình yên trên các con phố châu Âu thơ mộng. Tuy nhiên, điều khiến hội chị em chú ý hơn cả chính là sự xuất hiện của một "bạn đồng hành" của cô: một cốc matcha latte đá mát lạnh.

Từ lâu, Hà Tăng đã nổi tiếng trong showbiz Việt như một biểu tượng của lối sống xanh, thuần hữu cơ và luôn dẫn dắt các xu hướng dưỡng nhan lành mạnh. Mỗi lần bà mẹ ba con chia sẻ công thức nước ép hay các loại sữa hạt là một lần hội chị em lại hí hửng học tập theo. Và lần này, món trà xanh matcha đậm vị lại tiếp tục được cô "lăng xê" giữa lòng nước Pháp.

Nếu như vài năm trước, trà sữa chiếm giữ vị trí độc tôn trong danh sách thức uống yêu thích của giới trẻ thì giờ đây, matcha đã vươn lên trở thành "ngôi sao mới" thống trị lối sống hiện đại. Không chỉ riêng Tăng Thanh Hà, hàng loạt mỹ nhân Việt nổi tiếng với sắc vóc không tuổi như Minh Hằng, Kỳ Duyên cũng không ngần ngại dành tình cảm đặc biệt cho loại đồ uống này.

Riêng với Hà Tăng, cô chăm chỉ uống matcha tại nhà và liên tục biến tấu đầy tính thẩm mỹ khi thì kết hợp cùng nước dừa tươi ngọt thanh, lúc lại pha với sữa hạt điều béo ngậy để vừa ngon miệng, vừa tối ưu hóa dưỡng chất.

Sức nóng của matcha latte ghi nhận cơn sốt càn quét toàn cầu. Trên nền tảng TikTok, hashtag #matcha đã cán mốc 4,6 tỉ lượt xem với hàng chục triệu video chia sẻ công thức pha chế. Trên Instagram, hình ảnh các It-girl hàng đầu thế giới như Zendaya, Bella Hadid hay Hailey Bieber xuống phố với ly matcha trên tay đã trở thành một biểu tượng của sự thời thượng.

Bài đăng đầu tiên trong năm 2026 của Lisa cũng hé lộ bí quyết khởi động ngày mới của nữ thần tượng toàn cầu chính là ra khỏi nhà và gọi một ly matcha latte mát lạnh. Sức hút kinh hoàng của Lisa cũng từng khiến một thương hiệu đồ uống rơi vào tình trạng "vỡ trận" vì lượng khách tràn vào mua ly nước màu xanh giống thần tượng.

Không chỉ Lisa, các thành viên khác của BLACKPINK cũng là fan cuồng của màu xanh này, chứng minh matcha không còn là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành một triết lý sống healthy toàn cầu.

"Thần dược" dưỡng nhan từ sâu bên trong

Bột matcha vốn được làm từ những búp trà xanh non được che phủ nghiêm ngặt trước khi thu hoạch, cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản và Trung Quốc, hiện tại đã được bày bán rất phổ biến tại Việt Nam với mức giá vô cùng bình dân.

Thức uống này được ví như một loại thần dược dưỡng nhan nhờ sở hữu lượng chất chống oxy hóa EGCG cao gấp 137 lần so với trà xanh thông thường. Lượng EGCG đậm đặc này giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, tia UV và ô nhiễm môi trường, từ đó làm chậm quá trình lão hóa, xóa mờ đốm nâu và mang lại làn da trắng sáng tự nhiên từ bên trong.

Bên cạnh khả năng trẻ hóa, các hợp chất catechin trong trà còn là chất kháng viêm tự nhiên tuyệt vời, hỗ trợ đắc lực trong việc giảm sưng đỏ và cải thiện tình trạng da mụn. Thành phần chlorophyll (diệp lục) dồi dào tạo nên sắc xanh đặc trưng của matcha giúp thanh lọc gan, detox cơ thể một cách mạnh mẽ.

Đặc biệt đối với những ai đang trong hành trình siết dáng, việc uống một ly matcha trước khi tập luyện có thể kích thích quá trình trao đổi chất và tăng khả năng đốt cháy mỡ thừa lên đến 17%. Đồng thời, hoạt chất L-theanine có trong trà xanh giúp kích thích sản sinh hormone hạnh phúc như serotonin và dopamine, làm giảm chỉ số cortisol gây stress, giúp phái đẹp giữ được thần thái rạng rỡ và thư thái.

Chính vì những công dụng toàn năng này, matcha không chỉ dừng lại ở thực đơn ăn uống mà còn lấn sân sang ngành mỹ phẩm cao cấp. Tinh chất matcha xuất hiện trong dầu gội để làm dịu da đầu nhạy cảm, kiểm soát gàu; xuất hiện trong toner và kem dưỡng để củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm bọng mắt và kiềm dầu hiệu quả.

Bí quyết sử dụng matcha đúng thời điểm vàng

Để matcha phát huy tối đa công dụng bảo vệ nhan sắc mà không gây áp lực lên dạ dày do hàm lượng caffeine cao, phái đẹp cần nằm lòng những mốc thời gian lý tưởng trong ngày.

Khung giờ hoàn hảo nhất là vào lúc 10h - 11h sáng, thời điểm sau khi đã dùng bữa sáng bụng không còn rỗng, giúp cơ thể tỉnh táo mà không lo say trà hay tổn thương gan. Ngoài ra, thưởng thức một tách trà vào khoảng 2 tiếng trước hoặc sau các bữa ăn chính sẽ giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn sắt và chất dinh dưỡng, lưu ý người thiếu máu nên tránh uống trà ngay trong bữa ăn.

Đối với hội mê vận động, một ly matcha trước giờ tập chính là đòn bẩy tuyệt vời để đốt mỡ.

Bên cạnh việc pha trà uống trực tiếp, các cô gái có thể linh hoạt dùng bột matcha để làm mặt nạ dưỡng da cùng sữa chua không đường, hoặc biến tấu thành các món sinh tố, bánh eat-clean bổ dưỡng để hành trình giữ gìn sắc vóc luôn tràn đầy cảm hứng.

Tác giả: CHHRIST

Nguồn tin: baovanhoa.vn