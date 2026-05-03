Đợt không khí lạnh cuối mùa dự báo tiếp tục gây mưa dông, lốc, mưa đá nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 3-5, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam.

Dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại ở Thái Nguyên tối ngày 2-5. Ảnh: MXH

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ.

Dự báo khoảng trưa và chiều 3-5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3-5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm 3-5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa đá tối ngày 2-5, trong đó có những hạt kích thước lớn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản. Ảnh: MXH

Đáng chú ý, các chuyên gia khí tượng lưu ý ngày và đêm 3-5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm.

Từ chiều 3-5 đến sáng 4-5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác

Tác giả: Thuỳ Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động