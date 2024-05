Nghệ An thu hơn 1.700 tỉ từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hàng chục ngàn người chen chân dưới biển Cửa Lò chiều 30/4 - Ảnh: Phan Ngọc

Biển Cửa Lò là điểm du lịch thu hút du khách về nhiều nhất tại Nghệ An. Trung bình mỗi ngày có hơn 40.000 lượt người đến đây trong những ngày qua. Nhiều thời điểm bãi biển này ken đặc người.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích đặc biệt Quốc gia Kim Liên (huyện Nam Đàn) - cho biết, năm nay số lượng du khách về quê Bác cũng tăng so với những năm trước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 15.000 lượt khách về quê Bác thăm, dâng hương.

Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày năm nay, nhiều điểm du lịch ở Nghệ An như biển Quỳnh, biển Diễn Thành, khu sinh thái Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), thác Kèm (huyện Con Cuông)… các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái ở miền Tây Nghệ An cũng thường xuyên tấp nập du khách trong những ngày nghỉ lễ.

Nhiều khu vực bãi biển Cửa Lò ken đặc du khách - Ảnh: Phan Ngọc

Theo Sở Du lịch Nghệ An, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch, bằng 122% so với năm 2023, trong đó khách lưu trú ước đạt 350.000. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 1.700 tỉ đồng.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 603.000 lượt khách (tăng khoảng 68% so với cùng kỳ năm 2023) trong 5 ngày nghỉ lễ. Trong đó, lượng khách lưu trú ước đạt 51.455 lượt (tăng gần 28.000 lượt so với cùng kỳ 2023).

Du khách tắm biển Thiên Cầm chiều 29/4 - Ảnh: Hồng Lĩnh

Du lịch biển chiếm số lượng lớn du khách. Khu du lịch Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), trong 3 ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đón trên 60.000 du khách và người dân về tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển.

Bên cạnh khách tham quan, lượng khách lưu trú trong dịp này cũng tăng cao. Tổng công suất sử dụng phòng trên toàn tỉnh của kỳ nghỉ lễ đạt khoảng 85%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Tác giả: Phan Ngọc

Nguồn tin: phunuonline.com.vn