Một việc làm đơn giản giúp giảm đau tức thì sau chạy bộ

Ngâm nước đá có thể làm giảm mệt mỏi, giảm đau, giúp cơ thể phục hồi sau khi chạy bộ. Ảnh: Everyday Health.

Chạy bộ khiến cơ bắp dễ đau nhức và mệt mỏi. Ngâm mình trong nước đá sau khi chạy có thể giúp bạn phục hồi nhanh hơn.

Lợi ích khi ngâm đá

Theo Healthline, khi ngâm người trong bồn nước đá hoặc xối nước lạnh lên cơ thể, các mạch máu sẽ co lại và thu hẹp. Lúc bạn bước ra ngoài, thay đổi nhiệt độ khiến chúng nhanh chóng giãn nở trở lại. Quá trình này tạo ra một số tác động tích cực cho cơ thể, bao gồm:

Giúp đào thải axit lactic

Vận chuyển oxy và dưỡng chất đến cơ bắp, hỗ trợ phục hồi

Tăng lưu thông máu và đẩy nhanh tuần hoàn

Cải thiện tâm trạng

Hỗ trợ đốt mỡ và giảm cân

Giảm sưng viêm và hạn chế tổn thương mô

Khi bạn ngâm mình, nước lạnh hoạt động như liều thuốc giảm đau, giúp giảm đau tức thì những cơn đau nhức đi kèm với mỗi sải chân trong quá trình tập luyện cường độ cao. Đây là "loại thuốc" nhắm vào chứng đau nhức cơ, làm dịu cơn viêm và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Nước lạnh được cho là có tác dụng xua tan mệt mỏi, mang lại sự sảng khoái về tinh thần, bổ sung cho quá trình phục hồi thể chất. Đây là phương pháp toàn diện để phục hồi sau một buổi tập luyện vất vả, được nhiều người vượt qua giới hạn của bản thân trên đường chạy áp dụng.

Nguyên tắc thực hiện đúng

Theo Everyday Health, thời điểm là yếu tố then chốt, đặc biệt là khi nói đến quá trình phục hồi. Để lợi ích làm mát của việc ngâm mình trong nước đá phát huy tối đa, tốt nhất bạn nên ngâm mình ngay sau khi chạy. Việc ngâm mình đúng lúc này có thể tạo nên sự khác biệt giữa cơn đau nhức dai dẳng và sự phục hồi nhanh chóng, vì nó hạn chế phản ứng viêm của cơ thể.

Bắt đầu với nhiệt độ ấm hơn

Nhiệt độ lý tưởng cho bồn tắm nước đá của bạn nên dao động 3-15,5 độ C, nhưng nên bắt đầu ở nhiệt độ ấm hơn sau đó từ từ giảm dần.

Không nên ngâm quá lâu

Thời gian được khuyến nghị chỉ nên là 10-15 phút. Khoảng thời gian này đủ để tận dụng lợi ích phục hồi đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc lâu với cái lạnh. Người mới bắt đầu nên thực hiện khoảng 3-5 phút. Khi đã quen với việc tắm nước lạnh, bạn có thể từ từ thử nghiệm với nhiệt độ thấp hơn và thời gian tắm nước đá lâu hơn.

Cách thực hiện:

- Trước khi ngâm đá, hãy chuẩn bị những vật dụng cần thiết như khăn tắm và quần áo khô để mặc sau đó. Hít thở sâu hoặc thực hành chánh niệm cũng rất quan trọng để giúp kiểm soát cú sốc ban đầu do nhiệt độ lạnh.

- Khi đã sẵn sàng, hãy cẩn thận bước xuống nước và từ từ hạ thấp người xuống cho đến khi ngập từ cổ trở xuống. Bạn cũng có thể nhắm đến một vùng cụ thể trên cơ thể. Cố gắng ngồi trong 3-5 phút và tăng dần lên 10-15 phút.

- Hãy ra ngoài ngay khi bạn bắt đầu run rẩy hoặc rùng mình. Đó là cách cơ thể báo hiệu bạn đã đạt đến thời gian tối đa trong ngày. Sau khi ra khỏi nước, việc lau khô người và thay quần áo ấm là điều cần thiết. Có thể vận động nhẹ nhàng, uống nước ấm hoặc liệu pháp tương phản (xen kẽ nóng lạnh) để giúp ổn định tuần hoàn và thúc đẩy quá trình phục hồi.

Rủi ro của liệu pháp ngâm đá

Tắm nước đá tuy có lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc ngâm mình trong nước lạnh có thể gây sốc cho hệ thống cơ thể, với những hậu quả tiềm ẩn bao gồm:

Căng cơ do run quá mức

Hạ thân nhiệt nếu ở dưới nước quá lâu

Co thắt phế quản ở bệnh nhân hen suyễn, gây khó khăn cho việc thở

Những người có tiền sử bệnh lý như huyết áp cao, bệnh tim mạch hoặc bệnh Raynaud nên thận trọng khi thực hiện hoặc tránh hoàn toàn việc tắm nước đá.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn