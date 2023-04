Một Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Ngày 1-4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã họp Kỳ thứ 12, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lê Viết Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghĩa Đàn, do đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các đại biểu tham dự kỳ hợp. Ảnh: Đài TH Nghệ An

Liên quan đến việc xem xét kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thế, nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hưng Nguyên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong quá trình xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thế đã vi phạm quy trình xử lý kỷ luật; xác định không đúng nội dung, tính chất vi phạm… Vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên hủy bỏ quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thế, đồng thời chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Thế. Ông Thế đã vi phạm trong việc kê khai hồ sơ lý lịch không trung thực, tự ý tẩy sửa hồ sơ cán bộ công chức, sử dụng văn bằng không hợp pháp (tự ý tẩy sửa văn bằng).

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thế bằng hình thức Cảnh cáo. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thế.

Được biết, cũng tại kỳ này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ngoài những ưu điểm trong công các phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm trong tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc và vật tư tiêu hao.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức Khiển trách.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động