Một TikToker có 189.000 lượt theo dõi bị công an mời làm việc

Sáng 27-8, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp đã mời làm việc đối với đương sự H.C.L (ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video có nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an nhân dân.

TikToker H.C.L tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đổng Tháp

Trước đó, lực lượng an ninh mạng của Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện tài khoản TikTok "H.P.L" đăng tải nhiều video có nội dung xấu độc, trong đó có một số video mang tính chất xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an.

Đáng chú ý, tài khoản TikTok "H.P.L" có lượng lớn lượt theo dõi (trên 189.000 lượt), các bài viết đều có lượng tương tác cao, gây ảnh hưởng dư luận xấu trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, L. khai nhận đã tải nội dung trên mạng về và biên tập thành video rồi đăng lên TikTok cá nhân nhằm mục đích là để câu like, tăng lượng tương tác trên nền tảng TikTok và khẳng định không có ý xúc phạm chính quyền hay lực lượng công an.

Qua làm việc, L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, do chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của hành vi, thiếu kiến thức pháp luật về an ninh mạng nên tự nguyện tháo gỡ các video có nội dung xuyên tạc, chưa kiểm chứng trước đó và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận hoặc cổ vũ các nội dung sai sự thật chưa qua kiểm chứng, kích động xuyên tạc chống Đảng, nhà nước trên không gian mạng.

Tác giả: Thu Tâm

Nguồn tin: Báo Người lao động