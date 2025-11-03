Một thị trưởng của Mexico bị ám sát trong dịp lễ 'Ngày của Người chết'

Theo cơ quan an ninh công cộng quốc gia Mexico, Thị trưởng Manzo đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở trung tâm thành phố Uruapan. Liên quan đến vụ việc này, “2 đối tượng đã bị bắt giữ” và “một trong các sát thủ đã thiệt mạng”.

Ông Manzo trở thành Thị trưởng Uruapan từ tháng 9/2024 và thi thoảng tham gia các hoạt động tuần tra an ninh trên đường phố với áo chống đạn. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội về một cuộc tuần tra như vậy hồi tháng 6 vừa qua, ông đã kêu gọi chính phủ liên bang hành động nhiều hơn nữa để đẩy lùi tình trạng tội phạm bạo lực.

Vụ sát hại Thị trưởng Manzo xảy ra chỉ vài ngày sau khi đại diện nông dân của bang Michoacan - ông Bernardo Bravo, người thường lên tiếng phản đối nạn tống tiền của các băng đảng tội phạm - bị bắn chết.

Suốt nhiều năm qua, bang Michoacan phải đối mặt với vấn nạn bạo lực từ các băng đảng ma túy khét tiếng hoạt động trong khu vực nông nghiệp nhằm mục đích tống tiền nông dân.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: baotintuc.vn