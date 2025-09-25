Thị trưởng Armenia bị sát thủ bắn chết lúc nửa đêm

Ông Grigoryan, 42 tuổi, được bầu làm Thị trưởng Parakar vào tháng 4-2025

Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi thông báo có tiếng súng nổ ở làng Merdzavan vào khoảng nửa đêm 23-9. Vụ nổ súng khiến chính trị gia Volodya Grigoryan thiệt mạng cùng với người bạn là sĩ quan cảnh sát - đã đến thăm ông tại nhà riêng ở ngôi làng thuộc Vùng Armavir này của Armenia. Một người khác bị thương trong vụ việc.

Theo thông tin sơ bộ, tay súng đeo mặt nạ, đeo găng tay, đã tiếp cận các nạn nhân rồi nổ súng. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Armenia, Narek Sargsyan nói với Đài Truyền hình công cộng rằng 3 nạn nhân đã đứng ngay trước cổng của ngôi nhà, nói chuyện trong vài giây, trước khi bị bắn.

Đoạn video vụ tấn công do camera giám sát ghi lại và được trang News.am đăng tải cho thấy 3 nạn nhân đang đứng trong một con hẻm, thì bị nã đạn. Các nạn nhân, nhận ra mình đang bị bắn, cố gắng bỏ chạy nhưng không kịp. Sau khi cả 3 ngã xuống đất, kẻ tấn công được nhìn thấy đã bắn nhiều phát đạn vào một trong những nạn nhân - có lẽ là ông Grigoryan - người mà hắn ta dường như đã kiểm tra dấu hiệu sự sống ít nhất 2 lần trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án.

Nhà chức trách tin rằng đã có 18 phát súng được bắn ra trong vụ tấn công. Theo News.am, vụ việc xảy ra trước nhà của ông Grigoryan. Ngôi nhà này đang được xây dựng, cải tạo và không có ai sống ở đó.

Điều tra viên cao cấp Artak Ovannisyan nói với các phóng viên rằng nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Hàng trăm cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ án trong bối cảnh cuộc truy tìm nghi phạm trên toàn quốc đang được tiến hành. Vụ án được xác định là nghiêm trọng và Bộ trưởng Nội vụ Arpine Sargsyan trực tiếp giám sát cuộc điều tra.

Ông Grigoryan, 42 tuổi, được bầu làm Thị trưởng Parakar vào tháng 4-2025 với tư cách là ứng cử viên của liên minh Miasnutyun. Cuộc bầu cử bất thường được tổ chức sau khi cựu Thị trưởng Ludwig Gyulnazaryan, một thành viên của đảng Civil Contract cầm quyền, từ chức sau vụ xả súng gây chết người tại Parakar hồi tháng 2-2025.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: anninhthudo.vn