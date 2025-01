Một sinh viên nhặt được 400 triệu đồng trả lại cho người bị mất

Trước đó, vào khoảng 9h30 phút, ngày 9/1, em Phan Võ Thành Phát (sinh năm 2006, ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây) ngồi trước nhà và nhìn thấy một túi hồ sơ bên lề đường. Em Phát đi đến nhặt và kiểm tra bên trong có một số giấy tờ và căn cước công dân mang tên Nguyễn Công Tr., (ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và 400 triệu đồng tiền mặt.

Công an xã Thạnh Trị làm thủ tục tiếp nhận và trao trả số tiền và giấy tờ cho người đã mất

Sau đó, em Phát đã đem toàn bộ số tiền và giấy tờ đến trụ sở Công an xã Thạnh Trị trình báo để tìm người bị mất tài sản trao trả lại. Tiếp nhận tài sản từ em Phát, Công an xã Thạnh Trị tiến hành xác minh và xác định được chủ nhân của toàn bộ số tài sản và giấy tờ bị đánh rơi trên chính là anh Tr.,.

Toàn bộ số tài sản cùng giấy tờ trên đã được Công an xã Thạnh Trị và em Phát trao trả lại cho người đã mất. Em Phan Võ Thành Phát hiện đang là sinh viên năm nhất tại Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh và đang về quê để ôn thi học kỳ. Em Phan Võ Thành Phát chia sẻ, khi nhặt được tiền, bản thân nghĩ ngay đến người bị mất số tiền lớn và giấy tờ sẽ rất buồn và lo lắng. Do đó, em đã đem túi hồ sơ đến cơ quan công an nhờ tìm người bị mất để trả lại.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: vov.vn