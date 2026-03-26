Tài xế container gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường 150km

Lực lượng chức năng tìm thấy phương tiện trên địa bàn xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km - Ảnh: H.A.

Khoảng 21h30 ngày 23-3, tại Km20+300, đường tỉnh 547 (thuộc thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy biển kiểm soát Hà Tĩnh do chị T.T.A. (41 tuổi, ngụ xã Cổ Đạm) điều khiển, chở theo N.S.M. (18 tuổi, ngụ tại xã Cổ Đạm), di chuyển theo hướng từ xã Cổ Đạm đi xã Tiên Điền, va chạm với xe container chưa rõ biển kiểm soát.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe container đã rời khỏi hiện trường. Hậu quả, chị T.T.A. tử vong trên đường đi cấp cứu, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Cổ Đạm và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh phương tiện và người điều khiển liên quan.

Đến khoảng 14h30 ngày 24-3 (chưa đầy 24 giờ sau), lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển phương tiện liên quan là N.V.Đ. (41 tuổi, ngụ tại xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên), điều khiển xe ô tô container biển kiểm soát Hải Phòng khi tài xế và phương tiện đang ở địa bàn xã Quỳ Hợp (Nghệ An), cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ. để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: tuoitre.vn