Một phó công an xã bị thương khi khống chế đối tượng "ngáo đá"

Ngày 5-12, Công an TP Hải Phòng cho hay sau hơn 13 tiếng kiên trì thuyết phúc, vận động, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiếp cận, bắt giữ được đối tượng "ngáo đá" là Trần Đại Long (SN 1982, trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo). Tuy nhiên, Phó Trưởng Công an xã đã bị đối tượng cầm hung khí chống trả gây thương tích ở tay.

Đối tượng nghi "ngáo đá" Trần Đại Long bị khống chế sau hơn 13 tiếng cố thủ trên mái nhà tầng 3

Trước đó, vào 16 giờ ngày 4-12, Công an xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của người dân có 1 người đàn ông nghi "ngáo đá" cố thủ trên nóc nhà tầng 3 nhà dân ở thôn 2, xã Lý Học. Cùng với đó, đối tượng này có hành vi cầm búa, tuýp sắt và dùng gạch vỡ ném xuống Quốc lộ 37, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, tiến hành tiếp cận và vận động, thuyết phục thì người đàn ông này có hành vi chống trả lực lượng chức năng.

Qua xác minh nhanh, đối tượng trên là Trần Đại Long (SN 1982, trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, là đối tượng nghiện ma túy đá, đã nhiều lần đi cai nghiện bắt buộc).

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-12, Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp triển khai rải nệm hơi đề phòng đối tượng nhảy xuống, đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận đối tượng trên mái nhà tầng 3 đang cầm gạch, gậy, búa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng tiếp cận khống chế đối tượng an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản của dân.

Trong quá trình khống chế người đàn ông này, một Phó Trưởng Công an xã Tam Cường bị đối tượng cầm hung khí chống trả gây thương tích ở tay.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đang tạm giữ đối tượng Long tại trụ sở Công an xã Lý Học, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao động