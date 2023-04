Thanh niên 'ngáo đá' đốt chùa để 'diệt ma quỷ'

Đồ đạc trong chùa bị L. gom đốt sạch - Ảnh chụp lại màn hình camera

Ngày 16-4, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đã đưa P.H.L. (32 tuổi) vào Bệnh viện tâm thần Long An (TP Tân An) để điều trị hiện tượng say thuốc, "ngáo đá" sau khi sử dụng ma túy.

Lúc 12h40 ngày 14-4, L. ở trần đi vào chánh điện chùa Long Nguyên tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, liên tục chỉ vào các tượng thờ chửi "đồ quỷ ma", sau đó phá sạch cả điện thờ rồi châm lửa đốt.

Video: Người đàn ông nghi ‘ngáo đá’ phá chùa, đốt chánh điện

Vụ việc L. "ngáo đá" đốt chùa được camera ghi lại, sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã đến khống chế L. đưa về trụ sở làm việc, tuy nhiên L. tiếp tục có biểu hiện say thuốc, không kiểm soát được bản thân, la hét, tự đập đầu…

Theo thông tin từ Bệnh viện tâm thần Long An, L. được nhập viện vào lúc 14h ngày 15-4 trong tình trạng vẫn còn dấu hiệu say thuốc, "ngáo đá". Sau khi được các bác sĩ điều trị, hiện L. đã dần ổn định.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ