Một ngư dân rơi xuống biển tử vong ở vùng biển Phú Quý

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 2/11, tàu cá BTh-81746-TS, công suất 10CV, dài 7,45m, gồm 3 lao động hành nghề câu, do ông Trần Văn Thành (48 tuổi, trú thôn Đông Hải, Đặc khu Phú Quý) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản tại khu vực bãi Lạch Thế, cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc.

Trong quá trình đánh bắt hải sản, ông Thành cùng thuyền viên phát hiện thuyền viên N.V.L (37 tuổi, trú thôn Đông Hải, Đặc khu Phú Quý) không còn trên thuyền. Sau khi tổ chức tìm kiếm quanh khu vực, đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện cách tàu khoảng 20 mét.

Tàu thuyền đang neo đậu trên vùng biển Phú Quý



Đến 2 giờ sáng, thuyền trưởng Trần Văn Thành đã đưa thi thể nạn nhân vào bãi Lạch Thế, thôn Đông Hải, Đặc khu Phú Quý và thông báo cho gia đình biết vụ việc.

Nhận dược tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã chỉ đạo Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp theo dõi, liên lạc với tàu cá BTh-81746-TS để nắm tình hình, đồng thời cử lực lượng làm việc với thuyền trưởng và các thuyền viên liên quan.

Cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình thuyền viên xấu số.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV