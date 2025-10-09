Một ngư dân tử vong trong lúc ngủ trên tàu cá

Sáng 9-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai xác nhận một ngư dân của địa phương đã tử vong trong lúc đang hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương trên biển.

Ảnh minh hoạ

Nạn nhân là ông Lê Văn D. (SN 1975; trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924-TS.

Theo thông tin ban đầu, tàu này xuất bến ngày 10-8 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cùng với 4 lao động.

Đến khoảng 5 giờ sáng 7-10, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 08°41’N - 113°50’E, các thuyền viên phát hiện ông D. đã tử vong trong lúc ngủ, nghi do đột quỵ.

Hiện tàu cá BĐ 98176-TS đã tiếp cận, hỗ trợ đưa phương tiện cùng thi thể ông D. vào bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động