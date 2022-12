Một học sinh mẫu giáo tử vong sau bữa trưa tại lớp

Chiều 2/12, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An) đã có báo cáo cho Sở giáo dục và Đào tạo Long An về trường hợp một bé trai đang học mầm non tử vong.

Khoảng 13h ngày 2/12, Phòng GD&ĐT nhận được tin từ Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) báo một học sinh đang ngủ tại lớp Lá 1 có biểu hiện tím tái, sau khi đưa đến bệnh viện đã tử vong.

Bé trai này là N.H.M., 5 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.

Sáng 2/12, bé M. được mẹ đưa đến lớp, biểu hiện bình thường, tham gia sinh hoạt, vui chơi cùng các bạn. Đến 10h30 cùng ngày, trường tổ chức cho học sinh ăn trưa, bé M. vẫn ăn bình thường như hàng ngày và uống hộp sữa nước (do phụ huynh mang theo). Sau đó bé trai 5 tuổi đi đánh răng rồi đi ngủ.

Gần 3 giờ sau, trẻ có biểu hiện tím tái, giáo viên lập tức đưa bé đến trạm y tế xã Đức Hòa Đông cách trường 400 m cấp cứu. Nhân viên trạm y tế xác định bé M. có biểu hiện nguy kịch, không thể sơ cứu được nên đề nghị đưa đi bệnh viện. Hai giáo viên trường đã chở học sinh đến một phòng khám tại xã Đức Hòa Hạ. Tại đây, bác sĩ cho biết bé trai đã tử vong.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Đức Hòa đã có mặt tại trường để xác minh sự việc và thực hiện các bước điều tra xác định nguyên nhân bé trai tử vong.

Tác giả: Ái Loan

Nguồn tin: zingnews.vn