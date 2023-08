Một giáo viên và 4 người khác đánh tới tấp một học sinh cấp 2

Nhóm người lao vào đánh một em học sinh cấp 2 xảy ra tại huyện Đông Anh - Ảnh chụp màn hình

Liên quan tới video một người phụ nữ và bốn người đánh một em học sinh lan truyền trên mạng xã hội, trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 29-8, một lãnh đạo UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết huyện đã xác minh được người phụ nữ đánh em bé là một giáo viên dạy mầm non trên địa bàn huyện.

Theo vị này, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Kim Chung.

Một học sinh quỳ gối xin tha, nhóm một giáo viên và 4 người khác vẫn đánh tới tấp

Một lãnh đạo Văn phòng UBND huyện Đông Anh nói với Tuổi Trẻ Online: "Sự việc ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai em học sinh. Sau đó, mẹ của một em trong số hai em này (là nữ giáo viên mầm non) có hành động đánh em còn lại.

Hiện UBND xã Kim Chung đã giao cho Công an xã vào cuộc xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật".

Trước đó, sáng 29-8, mạng xã hội lan truyền video bốn người lớn và một phụ nữ, cùng nhóm học sinh, kéo một học sinh khác từ quán Internet ra ngoài để đánh.

Cụ thể, nhóm năm người liên tục đánh, đạp vào người nam học sinh. Dù nam sinh đã quỳ gối xin tha, tuy nhiên nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi một người đàn ông chứng kiến can ngăn.

Theo hình ảnh từ camera, sự việc trên xảy ra vào 15h30 ngày 26-8.

