Một giáo viên không tham gia giảng dạy nhiều năm vẫn hưởng nguyên lương

Mặc dù không tham gia giảng dạy tại trường nhiều năm nhưng một thầy giáo vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, được hưởng nguyên lương, tăng lương theo tuần tự.

Báo Giáo dục và Thời đại nhận được phản ánh của phụ huynh, giáo viên tại Trường THCS Bùi Quang Mại (xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về trường hợp một giáo viên biên chế công tác tại trường nhiều năm không tham gia giảng dạy nhưng vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó được hưởng nguyên lương, tăng lương theo tuần tự.

Cụ thể, giáo viên được nhắc đến trong phản ánh là ông Đ.Q.T. (SN 1975, trú tại địa phương). Theo nội dung phản ánh, vào năm 1999, ông T. được biên chế chính thức vào Trường THCS Bùi Quang Mại với vai trò là giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh.

Tuy nhiên, sau thời gian giảng dạy, đến năm 2004, ông T. gần như không tới trường cũng không tham gia vào việc giảng dạy trên lớp. Việc giảng dạy môn Tiếng Anh tại những lớp ông T. phụ trách phải do một người khác là bà Huyền T. đảm nhiệm. Mặc dù trong thời khóa biểu của học sinh thể hiện môn Tiếng Anh do ông T. giảng dạy nhưng thực tế lại do bà Huyền T. đứng lớp.

Trong khi đó, bà Huyền T. không phải giáo viên biên chế tại trường mà được nhà trường thuê về để dạy thay cho ông T. Điều này dẫn đến hệ quả là Trường THCS Bùi Quang Mại vừa phải trả lương cho ông T. và trả công dạy cho bà Huyền T.

Phản ánh cũng cho biết, mặc dù không lên lớp nhưng hàng tháng, hàng năm, ông T. vẫn được xếp loại thi đua hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông T. cũng được hưởng tất cả các khoản thưởng, ưu đãi chính sách của nhà trường, công đoàn, ngành giáo dục.... Ngoài ra, việc xét tăng lương, nâng ngạch bậc hay đề xuất thưởng của ông T. vẫn được đều đặn diễn ra.

Bên cạnh đó, thời gian 2 năm dịch bệnh Covid-19, dù không đến trường hỗ trợ hay tham gia các hoạt động giảng dạy qua hình thức trực tuyến, ngoại khóa nhưng ông T. vẫn có đề tài nghiên cứu khi nhà trường tổ chức hàng năm. Báo cáo kết quả sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021 của nhà trường thể hiện ông T. vẫn có đề tài thiết kế một số trò chơi tăng khả năng học từ vựng môn Tiếng Anh.

Một giáo viên công tác tại Trường THCS Bùi Quang Mại cho biết bản thân công tác tại trường khoảng 15 năm và cùng tổ Ngoại ngữ với ông T. nhưng chưa khi nào giáo viên này gặp ông T. cũng như nhìn thấy ông T. giảng dạy.

Bên cạnh sự việc của ông T., phụ huynh có con em đang theo học tại Trường THCS Bùi Quang Mại còn lo lắng cho việc học tập của học sinh khi nhà trường đã phân công việc giảng dạy môn Ngữ văn cho một nhân viên văn phòng.

Cụ thể, bà P.T.H. (SN 1987) được nhận về Trường THCS Bùi Quang Mại làm việc với nhiệm vụ trông coi đồ dùng học tập với mức lương được quy định rõ ràng theo chuyên môn. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, bà H. được Ban giám hiệu Trường THCS Bùi Quang Mại đôn lên làm giáo viên phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn và thời điểm hiện tại bà H. đang giảng dạy môn Ngữ văn tại lớp 7A5.

Lãnh đạo Trường THCS Bùi Quang Mại nói gì?

Tìm hiểu của Báo Giáo dục và Thời đại cho thấy, ông Đ.Q.T. tốt nghiệp chuyên ngành Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh và được nhận về Trường THCS Bùi Quang Mại công tác theo QĐ tuyển dụng viên chức số 153/QĐ-UB ngày 21/5/1998 của UBND huyện Đông Anh (Hà Nội).

Tại Trường THCS Bùi Quang Mại, ông T. trải qua thời gian tập sự 5 tháng từ 1/6/1998 – 30/11/1998 và chính thức là viên chức của nhà trường theo QĐ bổ nhiệm viên chức số 497/QĐ-TTCQ ngày 8/4/1999 của Ban tổ chức chính quyền UBND TP Hà Nội.

Sau khi được tuyển dụng, ông T. có sức khỏe bình thường và được phân công giảng dạy môn Tiếng Anh. Đến năm 2003, trong quá trình giảng dạy, ông T. thỉnh thoảng có những biểu hiện bất thường như lên lớp ngồi im không nói gì suốt tiết học hoặc tự chui xuống gầm bàn giáo viên…

Ông T. sau đó được Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai chuẩn đoán bị mắc bệnh động kinh toàn thân cơ lớn và phải điều trị nội, ngoại khoa tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai theo tháng từ 5 - 10 ngày/tháng và quá trình điều trị vẫn tiếp diễn cho đến nay.

Từ năm 2004, ông T. không thường xuyên đứng lớp. Phía nhà trường cũng tạo điều kiện để ông T. vừa tham gia giảng dạy vừa có thời gian để chữa bệnh. Hàng năm, ông T. được nhà trường xếp loại viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Khả Đống, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Quang Mại cho biết, trước phản ánh của phụ huynh, giáo viên, tháng 8/2022, Trường THCS Bùi Quang Mại đã xin ý kiến về việc yêu cầu ông T. ra trường công tác. Ngày 20/8/2022, ông T. có đơn cùng bệnh án gửi nhà trường và mong muốn nhà trường không phân công ông T. giảng dạy trực tiếp.

Trường THCS Bùi Quang Mại sau đó đã phân công ông T. tham gia trợ giảng 6 tiết Tiếng Anh và phụ trách một số công việc của phòng thư viện, lấy sĩ số hàng ngày… theo khuyến nghị của cơ quan y tế là tránh căng thẳng, lo âu, ồn ào, kích động… Ông Đống khẳng định những việc được giao trên ông T. đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Phía nhà trường cũng nêu rõ quan điểm trong thời gian ông T. chữa bệnh và không tham gia công tác tại trường thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm theo đúng quy định. Trong thời gian tới, nếu ông T. vẫn không bảo đảm trở lại công tác thì nhà trường sẽ vận động gia đình cho ông T. được nghỉ chế độ theo đúng quy định”, ông Đống cung cấp.

Phản hồi trước thông tin ông T. liên tục không tham gia giảng dạy trong suốt 20 năm nhưng vẫn được hưởng nguyên lương, ông Đống cho biết đó là thông tin không chính xác.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Quang Mại, ông T vẫn tham gia giảng dạy nhưng quá trình này bị gián đoạn do có những thời điểm phải đi chữa bệnh theo yêu cầu. Tình trạng ông T. thường xuyên không lên lớp xảy ra trong khoảng 5 năm trở lại đây do bệnh tình trở nặng và thời gian điều trị dài ngày.

Khi được hỏi về việc thường xuyên không tham gia giảng dạy nhưng vẫn được hưởng nguyên lương có đúng theo quy định, ông Nguyễn Khả Đống, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Quang Mại cho biết: “Theo quy định thì việc đó là không hợp lý nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh cộng thêm yếu tố nhân văn thì hợp lý”.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, phía Trường THCS Bùi Quang Mại đã có báo cáo gửi Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh. Cơ quan này đã có buổi làm việc giữa các bên trong đó có vợ chồng ông Đ.Q.T. Buổi làm việc kết thúc bằng sự thống nhất quan điểm ông T. viết đơn xin ra khỏi ngành và được chấp thuận.

Trong khi đó, ở sự việc nhân viên văn phòng trở thành giáo viên dạy Ngữ văn, ông Nguyễn Khả Đống - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Quang Mại cho biết: Sau khi nhận được phản ánh, phía nhà trường đã quyết định thôi cho bà P.T.H. giảng dạy môn Ngữ văn tại trường.

Tuy nhiên, việc làm này chưa được thực hiện ngay. Lý do được giải thích là: Do cô H. đang trong thời gian cho các em làm kiểm tra nên nhà trường sẽ đợi sau khi học sinh kiểm tra xong sẽ cho cô H. tạm dừng việc giảng dạy.

Lý giải về việc đưa cô H. lên làm giáo viên dạy Ngữ văn, lãnh đạo Trường THCS Bùi Quang Mại khẳng định: Cô H. tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chuyên ngành Ngữ văn và được vào làm việc tại Trường THCS Bùi Quang Mại với chuyên môn là trông coi đồ dùng học tập.

“Tuy nhiên, do hiện tại nhà trường đang thiếu 12 giáo viên. Hơn nữa, cô H. cũng bày tỏ nguyện vọng được đứng lớp để tránh quên nghề nên nhà trường đã bố trí cho cô H. giảng dạy môn Ngữ văn”, ông Nguyễn Khả Đống, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Quang Mại nói.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn