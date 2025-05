Một doanh nghiệp FDI muốn làm khu dân cư hơn 2.200 tỷ ở Nghệ An

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: DUY ANH

Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục thuế khu vực X, huyện Hưng Nguyên, TP. Vinh về việc cho ý kiến về hồ sơ đề xuất thực hiện dự án Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Bonita thuộc Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, nằm trong tổng thể dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An.

Theo đề xuất của Công ty TNHH VSIP Nghệ An, dự án sẽ được thực hiện tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính, TP. Vinh.

Dự án nhằm kinh doanh nhà ở thương mại và kinh doanh bất động sản. Đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý, kinh doanh nhà ở thương mại, và các dịch vụ liên quan đối với dự án. Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có cơ sở hạ tầng trong dự án theo quy định pháp luật, hoặc góp vốn một phần hoặc toàn bộ khu đất trong dự án và tài sản trên đất theo quy định pháp luật.

Kinh doanh bao gồm chuyển nhượng bất kỳ phần nào của dự án theo quy định pháp luật. Đầu tư hoặc hợp tác với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài xây dựng các cơ sở thương mại, dịch vụ và công trình trong dự án. Kinh doanh nhà ở và các công trình xây dựng khác trong dự án, bao gồm cả việc cho thuê và bán.

Dự án do VSIP Nghệ An đề xuất dự kiến triển khai trên diện tích 31,79ha, gồm khu nhà ở liền kề với 949 căn, quy mô dân số 3.796 người, khu nhà biệt thự với 119 căn, quy mô dân số 476 người, khu nhà phố thương mại 188 căn quy mô dân số 752 người.

Cùng với đó là các hạng mục kèm theo như nhà câu lạc bộ, trường mầm non, công trình phụ trợ, các hạng mục giao thông, cây xanh.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 2.241 tỷ đồng, thời gian hoạt động đến năm 2065. Dự án sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng vào quý IV/ 2025, bắt đầu xây dựng vào quý I năm 2026. Dự kiến hoàn thành công trình và hoạt động khai thác vận hành vào quý IV năm 2029.

VSIP Nghệ An đang là chủ đầu tư của nhiều dự án tại Nghệ An như: Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Thọ Lộc (Giai đoạn 1) với diện tích 500ha; dự án khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Rú Rím; dự án Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Flora tại Giai đoạn 1 - Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An và dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

