Hé lộ nguyên nhân một công ty ở Nghệ An bị xử phạt nửa tỷ đồng

Ngày 21/5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An có địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính. Hành vi thứ nhất, không có giấy phép môi trường được cấp lại theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (Giấy phép xả thải vào nguồn nước do Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cấp cho Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An hết hạn sử dụng ngày 21/12/2023). Với vi phạm này, Công ty bị phạt mức 320 triệu đồng.

Ảnh minh họa!

Hành vi thứ 2, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp từ 20m3/ngày đến dưới 40m3/ngày. Với vi phạm này, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An bị phạt tiền 180 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định; buộc phải chi trả kinh phí thu mẫu và phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An.

Tổng số tiền phạt của 2 hành vi, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An phải nộp là 500 triệu đồng; cộng với số tiền chi trả kinh phí thu mẫu và phân tích mẫu môi trường hơn 4,2 tỷ đồng.

Tác giả: Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn