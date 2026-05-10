Một đại gia bất động sản 'cạn' tiền, có 1.560 tỉ đồng gửi bị MBBank phong tỏa

Một dự án của LDG - A LỘC

Báo cáo tài chính quý 1-2026 của Công ty CP Đầu tư LDG (LDG) cho thấy doanh nghiệp bất động sản có trụ sở ở Đồng Nai này tiếp tục đối mặt áp lực lớn về dòng tiền.

Theo đó, lượng tiền mặt gần như cạn kiệt khi chỉ còn 4,97 tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 3-2026. Trong khi tại thời điểm đầu năm, khoản này vẫn còn hơn 1.600 tỉ đồng.

Nguyên nhân sự sụt giảm mạnh chủ yếu do khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng trị giá hơn 1.560 tỉ đồng theo hợp đồng tiền gửi ký ngày 13-2-2026 mới bị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ của công ty.

Hiện khoản tiền gửi này được LDG chuyển sang hạch toán tại mục "tài sản ngắn hạn khác" trên bảng cân đối kế toán theo quy định.

Không chỉ bị phong tỏa khoản tiền gửi lớn tại MB, LDG còn ghi nhận nhiều khoản vay quá hạn tại một số ngân hàng khác như VPBank và Sacombank.

Cụ thể thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy tính đến ngày 31-3-2026, tổng giá trị các khoản vay và lãi vay quá hạn của doanh nghiệp đã ở mức 850 tỉ đồng.

Trong đó khoản nợ quá hạn lớn nhất thuộc về Sacombank, với tổng dư nợ gốc và lãi hơn 431 tỉ đồng.

Tiếp theo là khoản vay tại VPBank hơn 211 tỉ đồng, gồm cả gốc và lãi và lô trái phiếu LDGH2123002 với dư nợ hơn 207 tỉ đồng.

Lý do chưa thanh toán các khoản vay, theo LDG, là do khó khăn về tài chính trong các năm trước đây. Doanh nghiệp khẳng định đang thu xếp tài sản/nguồn tiền để thanh toán.

Doanh thu của LDG âm Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính LDG gây chú ý với doanh thu âm gần 10 tỉ đồng. Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng mới, trong khi phải hạch toán khoản giảm trừ doanh thu do hàng bán bị trả lại nên xuất hiện tình trạng nêu trên. Trước đó doanh nghiệp nhiều lần ghi nhận doanh thu âm, có thời điểm lên tới 130 tỉ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính quý 1-2026 lại tăng mạnh lên 22 tỉ đồng, gấp gần 30 lần so với cùng kỳ năm trước, đến từ tiền lãi gửi và tiền cho vay. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng ở mức 27,6 tỉ đồng; trong đó có hơn 10 tỉ đồng chi phí lãi vay. Kết quả, LDG lỗ ròng gần 16,3 tỉ đồng, kém khả quan hơn nhiều so với mức lợi nhuận dương 12,3 tỉ đồng cùng kỳ.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: tuoitre.vn