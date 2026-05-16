Ấm áp chuỗi hoạt động an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Nghệ An

Chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Nghệ An triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng tham gia đoàn công tác có Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ Y tế; lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các đại biểu đã trực tiếp trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa với tổng kinh phí 290 triệu đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động.

Cụ thể, đoàn đã trao tận tay 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa có ý thức vươn lên trong học tập tại các địa phương. Mỗi suất quà trị giá 2,1 triệu đồng, bao gồm một xe đạp mới trị giá 1,75 triệu đồng giúp các em thuận tiện đến trường và một gói quà bánh kẹo trị giá 350 nghìn đồng. Trong đó, 25 suất được trao cho học sinh tại xã Minh Châu, 25 suất tại xã Vạn An và 50 suất tại xã biên giới Mường Xén.

Riêng tại xã Minh Châu, đoàn công tác còn trao tặng thêm 1 bộ thiết bị vui chơi ngoài trời trị giá 80 triệu đồng, góp phần mang lại không gian giải trí bổ ích, lành mạnh cho trẻ em nơi đây. Tuy món quà giá trị không cao, nhưng là nguồn động viên to lớn, giúp các em có động lực vươn lên trong học tập.

Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thứ 7 từ trái sang) cùng các đại biểu tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An.

Chương trình tặng quà tại Nghệ An nằm trong chuỗi các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và đã được lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trước đó, mở đầu hành trình tại xã Minh Châu, Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa tới các gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngay sau đó, Bộ trưởng đã tham dự Lễ ra quân Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” do Sở Y tế Nghệ An tổ chức. Đây là chiến dịch quy mô lớn mang thông điệp nhân văn sâu sắc, nhằm đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm.

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu đã đi tham quan khu vực khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đoàn cũng đã tới thăm điểm khám sàng lọc sức khỏe học đường lưu động được triển khai tại Trường THPT Nam Đàn 1 (xã Vạn An).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác tham quan công tác khám bệnh cho nhân dân địa phương.

Ban tổ chức trao giấy ghi nhận cảm ơn các cơ quan, tổ chức, nhà tài trợ đồng hành chương trình.

Kết thúc chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên). Trước anh linh của Người, đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Vị lãnh tụ kính yêu đối với sự nghiệp y tế nước nhà, cũng như công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ - những mầm non tương lai của đất nước.

Tác giả: Vương Long

Nguồn tin: qdnd.vn