Móc nối với gái quán hát và nhân viên phục vụ để tuồn ma túy vào quán Bar, karaoke

Ngày 6/1, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 3 Chuyên án chung 622H về đấu tranh, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, trong 2 ngày 3 và 4/1, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa 11 tụ điểm ma túy phức tạp, bắt giữ 13 đối tượng.

Cụ thể, tại khu vực chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, Công an TP đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Quân, sinh năm 1999 trú ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa hiện thuê trọ tại 12/24 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép ma túy. Tại chỗ, lực lượng thu giữ 6 viên thuốc lắc và 3 túi ketamine. Khám xét nơi ở của Quân tại 12/24 Tống Duy Tân lực lượng Công an thu giữ thêm 70 viên thuốc lắc và 14 túi ketamine.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Để che giấu hành vi phạm tội, Đỗ Văn Quân thường xuyên thay đổi nơi ở (cứ 1-2 tháng lại thay đổi chỗ ở một lần). Quân đã tìm cách móc nối với các đối tượng gái hát, nhân viên phục vụ các quán Bar, bup, karaoke để cung cấp ma túy tổng hợp cho các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn TP Thanh Hóa. Để đấu tranh triệt xóa điểm phức tạp về ma túy nói trên, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa đã tập trung điều tra, xác minh và nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Từ đó chủ động lập án đấu tranh, bóc gỡ, đồng loạt triển khai lực lượng, bắt quả tang Quân cùng các đối tượng khi bọn chúng đang thực hiện hành vi phạm tội, thu giữ toàn bộ số ma túy.

Việc đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy này đã góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

