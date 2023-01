Công an Hà Nội phát hiện gần 1 tạ ma túy được gửi từ Đức về Nội Bài

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết nguyên đán, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/1/2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 472 vụ, 734 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Trong đó, 457 vụ và 595 đối tượng bị xử lý hình sự. Vật chứng thu giữ là hơn 110 kg ma túy các loại. Riêng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 20 vụ, bắt giữ 91 đối tượng, thu giữ hơn 102 kg ma túy các loại.