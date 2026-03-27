Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sau khi được mở rộng có diện tích 104.269,94 ha.

Theo Quyết định, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sau khi được mở rộng có diện tích 104.269,94 ha gồm 93.319,94 ha đất liền và 10.950 ha mặt biển.

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trở thành khu vực phát triển năng động

Mục tiêu là xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thành một khu vực phát triển năng động, một trọng điểm phát triển của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ, tạo động lực mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận phát triển nhanh, thu hẹp khoảng cách với các vùng kinh tế trọng điểm cả nước.

Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thành một khu vực phát triển công nghiệp tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả Cảng biển Cửa Lò, Cảng biển Đông Hồi. Với trọng tâm các ngành công nghiệp cơ bản như: công nghiệp điện tử; công nghiệp ô tô; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp năng lượng tái tạo; công nghiệp luyện cán thép cao cấp; cơ khí chế tạo; sửa chữa và đóng mới tàu biển; công nghiệp điện; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất hàng tiêu dùng; chế biến nông, lâm, ngư nghiệp chất lượng cao phục vụ xuất khẩu,...

Quy hoạch, xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có cảng nước sâu, các loại hình dịch vụ logistics và vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, y tế,… chất lượng cao, kết nối thuận lợi với thị trường trong nước và quốc tế, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa và nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh...

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An là Khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tính chất là Khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến Cảng Cửa Lò; khu vực Hoàng Mai - Đông Hồi phát triển các ngành công nghiệp có tính chất động lực gắn liền với khu bến Cảng Đông Hồi.

Là trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam; là cực tăng trưởng đối trọng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của đô thị Vinh, khu vực Hoàng Mai, Cửa Lò và vùng phụ cận.

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An là Khu kinh tế tổng hợp, có hạ tầng hiện đại, đồng bộ làm động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Có liên kết hỗ trợ và chia sẻ với Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng và các vùng phụ cận; là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Quyết định nêu rõ, hoạt động, cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý đối với Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thực hiện theo pháp luật đúng quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế, pháp luật về đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

Lộ trình phát triển

Giai đoạn 2024 - 2027: Hoàn thành Quy hoạch chung và quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các phân khu quan trọng; xây dựng một số cơ sở hạ tầng lớn; xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2028 - 2030: Vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ của Khu kinh tế; tiếp tục thu hút đầu tư các dự án vào Khu kinh tế trong giai đoạn sau năm 2030; nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới trong Khu kinh tế.

Giai đoạn 2031 - 2050: Hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của Khu kinh tế đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành đô thị xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao,…

Đảm bảo triển khai quy hoạch, đầu tư đúng quy định

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đảm bảo tích hợp đầy đủ phương án phát triển Khu kinh tế vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch; đồng thời, chỉ đạo rà soát chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đảm bảo, việc triển khai quy hoạch, đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trong khu vực mở rộng Khu kinh tế chỉ được thực hiện sau khi tỉnh Nghệ An đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trong đó đã thực hiện bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với việc mở rộng Khu kinh tế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Quyết định phê duyệt mở rộng Khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đảm bảo tính khả thi của phương án huy động vốn và phân kỳ đầu tư; xây dựng danh mục cụ thể các dự án ưu tiên đầu tư, đặc biệt các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong Khu kinh tế, giao thông kết nối trong và ngoài Khu kinh tế;

Đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội của Khu kinh tế theo hướng phát triển bền vững thông qua giải quyết vấn đề an sinh xã hội, chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất. Cụ thể hóa các giải pháp, chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong phương án bố trí không gian phát triển của Khu kinh tế khi triển khai lập quy hoạch chung xây dựng và lập đề xuất dự án đầu tư cụ thể trong Khu kinh tế. Tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đặc biệt đối với phương án bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong khu vực mở rộng của Khu kinh tế. Giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng, xả thải vào môi trường trong Khu kinh tế chuyên biệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái...

Tác giả: Phương Nhi

Nguồn tin: baochinhphu.vn