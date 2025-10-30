Miền Trung sắp xảy ra đợt mưa to kéo dài đến 4-11, có cực đoan như đợt mưa lịch sử vừa qua?

Lúc 10 giờ ngày 30-10, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin nhanh trong đêm qua và sáng sớm nay 30-10, tại Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP Huế vẫn còn mưa, tuy nhiên cường độ mưa đã giảm so với các ngày trước.

Lãnh đạo xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng hỗ trợ lương thực cho người dân vùng ngập lụt

Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi (Quảng Ngãi cũ) đạt từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Trong những ngày tới, do không khí lạnh hoạt động tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ, nhiễu động gió Đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên cao (mực từ 1.500 - 5.000 m), vì thế khoảng thời gian từ ngày 30-10 đến 4-11 ở các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng.

Giai đoạn từ ngày 30-10 đến ngày 1-11, mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) với tổng lượng mưa từ 200 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Giai đoạn từ đêm 1 đến ngày 4-11, có thể xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi.

"Số liệu hiện tại chưa cho thấy dấu hiệu mưa cực đoan như giai đoạn 27 đến 29-10. Tuy nhiên, dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật" - Cục Khí tượng thủy văn cho biết.

Với xu thế mưa giảm, các sông chính ở TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi như sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc đều đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3. Lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục xuống và ở dưới mức náo động 3. Lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Về cảnh báo đợt lũ sắp tới trên các sông miền Trung, từ ngày 30-10 đến 1-11, trên các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị xuất hiện lũ. Lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu - Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ Báo động 2 - Báo động 3, có sông trên báo động 3. Hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên trên mức báo động 1.

Giai đoạn ngày 2 đến 4-11, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng lên trở lại. Theo Cục Khí tượng thủy văn, số liệu dự báo hiện tại thì ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt lũ ngày 27 đến 29-10. Tuy nhiên, dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.

Lũ trên sông ở Đà Nẵng vượt lịch sử 1964 Đánh giá đặc điểm lũ từ ngày 27 đến 30-10, Cục Khí khí tượng thủy văn, thông tin trên các sông chính ở TP Huế và TP Đà Nẵng xuất hiện lũ đặc biệt lớn, với mực nước trên hầu hết các sông vượt mức báo động 3. Trong đó, 5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử. Sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc đạt 5,27 m (19 giờ ngày 29-10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2020 (5,24 m) là 0,03 m. Sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Thành Mỹ đạt 27,20 m (14 giờ ngày 29-10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2007 (27,14 m) là 0,06 m; tại trạm Hội Khách đạt 19,32 m (15 giờ ngày 29-10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2009 (18,14 m) là 1,18 m. Sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn đạt 18,68 m (19 giờ ngày 29/10), cao hơn mức lịch sử năm 1998 (18,53 m) là 0,15 m; tại trạm Câu Lâu đạt 5,62 m (2 giờ ngày 30-10), cao hơn mức lịch sử năm 1964 (5,48 m) là 0,14 m.

