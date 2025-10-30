Từ nay đến 1-11, Nghệ An đến bắc Quảng Trị có nơi mưa lớn trên 700mm, nguy cơ ngập lụt

Báo Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ vào các khu dân cư bị ngập ở Huế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (30-10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông như trạm Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 319mm, trạm Hương Hóa (Quảng Trị) 97mm...

Các sông ở Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện lũ lớn

Do không khí lạnh hoạt động tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ, nhiễu động gió đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên cao từ 1.500-5.000m nên ở các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng trong những ngày tới.

Dự báo từ tối nay đến hết ngày 1-11, khu vực từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 700mm.

Từ đêm nay đến hết ngày 1-11, khu vực từ nam Quảng Trị đến Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 1-11 và ngày 2-11, khu vực từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4-11.

Từ đêm nay đến 2-11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An); sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức báo động 1.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

"Từ ngày 2 đến 4-11, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng lên trở lại. Theo số liệu dự báo hiện tại thì ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt lũ ngày 27 đến 29-10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật" - cơ quan khí tượng thông tin thêm.

Your browser does not support the video tag.

Dùng drone đưa nhanh hàng cứu trợ đến tay người dân vùng rốn lũ

Lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng đang xuống

Hôm nay, mưa ở các tỉnh thành từ Huế đến Quảng Ngãi đã giảm, do đó lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) đang xuống.

Lúc 19h tối nay, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,08m, trên báo động 2 là 0,58m.

Trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,81m, trên báo động 2 khoảng 0,31m.

Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 8,78m, dưới báo động 3 là 0,22m.

Trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 4,72m, trên báo động 3 khoảng 0,72m; trạm Hội An 2,77m, trên báo động 3 là 0,77m.

Dự báo đêm nay đến sáng mai, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3 khoảng 0,2m; lũ trên sông Bồ, sông Hương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 khoảng 0,65m; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 khoảng 0,2m.

Trong ngày mai, lũ trên sông Thu Bồn, sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 từ 0,35-0,6m, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1 khoảng 0,6m.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại thành phố Huế tiếp tục giảm nhanh trong 1-2 ngày tới.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: tuoitre.vn