Miễn học phí góp phần tăng chất lượng giáo dục nhưng cần kiểm soát "phụ phí"

Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước.

Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (tháng 9/2025 trở đi).

Miễn học phí từ mầm non đến hết THPT là tin vui lớn với học sinh, phụ huynh cả nước (Ảnh minh họa)

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã đề xuất Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ xem xét chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến giáo dục phổ thông.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay, Chính phủ đã ban hành các quy định miễn học phí cho các em học sinh. Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/9/2025, Nhà nước sẽ thực hiện miễn học phí cho tất cả học sinh công lập từ mầm non 5 tuổi đến THCS (đến hết lớp 9). Ngoài ra, Chính phủ cũng đã quy định chính sách giảm 50%-70% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho nhiều đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh dân tộc (học ở trường công lập và trường dân lập, tư thục).

Ngoài các đối tượng được miễn học phí theo quy định hiện hành nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất và được Bộ Chính trị đồng ý bổ sung miễn học phí cho học sinh mầm non từ 3 tháng đến 4 tuổi và học sinh phổ thông. Theo đó, toàn bộ học sinh mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS và học sinh THPT công lập sẽ được miễn học phí. Học sinh trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật; phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.

Theo thống kê, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên), trong đó: 3,1 triệu học sinh mầm non dưới 5 tuổi; 1,7 triệu học sinh mầm non 5 tuổi; 8,9 triệu học sinh tiểu học; 6,5 triệu học sinh THCS và 3 triệu học sinh THPT.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, ước tính, ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí cho các đối tượng nêu trên là khoảng 30.000 tỷ đồng (nếu trừ ngân sách địa phương của các tỉnh/thành phố đã thực hiện miễn học phí thì ngân sách trung ương sẽ phải thực hiện ít hơn số này).

Đánh giá về tác động của chính sách, đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng, học phí ảnh hưởng tới hầu hết các gia đình và là vấn đề dư luận xã hội quan tâm mỗi khi bắt đầu năm học mới. Việc mở rộng đối tượng miễn học phí ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, việc miễn học phí đối với học sinh cấp THPT (lớp 10 đến lớp 12) có thể ảnh hưởng tới định hướng phân luồng học sinh sau THCS trong việc lựa chọn học lên THPT hay lựa chọn học nghề.

Tuy nhiên, nếu thực hiện chính sách miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non đến THPT trên cả nước sẽ góp phần quan trọng làm tăng chất lượng giáo dục, được sự đồng thuận cao của xã hội, phù hợp với ưu việt của chế độ, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và phù hợp với xu thế chung của các nước phát triển.

Là người công tác lâu năm trong ngành giáo dục, thầy Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Nghệ An) vui mừng tin tưởng rằng chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đây không chỉ là tin vui đối với học sinh, phụ huynh mà còn là niềm vui lớn với những người làm giáo dục.

Thầy Hồ Tuấn Anh chia sẻ, khi còn làm giáo viên chủ nhiệm, mỗi lần phải đôn đốc học sinh nộp học phí, thầy không khỏi áy náy, suy nghĩ. Đến khi làm hiệu trưởng, cũng không ít lần thầy lên facebook cá nhân "xin" tiền học phí, bảo hiểm y tế cho học sinh. Hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy Tuấn Anh luôn mong ước Nhà nước có đủ nguồn lực để miễn học phí cho tất cả các em học sinh từ mầm non đến THPT, bởi đây là một chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa rất lớn.

Là người có gần 70 năm gắn bó, theo sát với sự nghiệp giáo dục, GS.TS Phạm Tất Dong, Cố vấn Hội Khuyến học Việt Nam cũng bày tỏ sự vui mừng, ủng hộ trước chính sách lớn có ý nghĩa với hàng triệu học sinh ở khắp các vùng miền trên cả nước. GS.TS Phạm Tất Dong cho rằng, việc miễn học phí từ mầm non đến THPT là một nỗ lực, cố gắng rất lớn của Nhà nước, sự quan tâm của Đảng với sự nghiệp giáo dục. Chính sách này cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới hiện nay, khi nhiều quốc gia đều hướng tới miễn học phí bậc phổ thông.

“Chúng ta đang hướng tới một nền giáo dục hiệu quả, chất lượng nhưng chi phí rẻ. Là người dạy học lâu năm, tôi rất hoan nghênh chính sách này”, GS Phạm Tất Dong bày tỏ.

Ngoài ra, theo GS.TS Phạm Tất Dong, khi kết thúc bậc THCS, bên cạnh nhóm học sinh học tiếp THPT, cũng có không ít em rẽ hướng sang con đường giáo dục nghề nghiệp. Nhà nước cũng cần tạo mọi điều kiện để những học sinh học nghề được hưởng những chính sách ưu đãi như học sinh học THPT.

Bên cạnh những chính sách về miễn học phí, theo GS.TS Phạm Tất Dong, ngành giáo dục cũng như Nhà nước cũng cần đặc biệt quan tâm việc mở rộng hệ thống trường lớp công lập, đặc biệt ở các cấp học đã phổ cập giáo dục. “Khi chúng ta phổ cập giáo dục đến đâu thì trường công phải đáp ứng đủ nhu cầu học đến đó. Hiện nay các chính sách về quy hoạch còn thiếu đồng bộ, tình trạng thiếu trường lớp tại các thành phố lớn còn nan giải. Người làm quy hoạch không phải người làm giáo dục, người làm giáo dục lại không được làm quy hoạch. Nhiều dự án nhà chung cư được mọc lên san sát nhưng lại thiếu trường học, dẫn đến nhiều người mua nhà một nơi, nhưng phải đi xin học nơi khác trái tuyến”, GS Phạm Tất Dong băn khoăn.

Quan sát thực tế của ngành giáo dục nhiều năm, GS.TS Phạm Tất Dong cũng cho rằng, miễn học phí là chính sách lớn có ý nghĩa nhân văn, nhưng song song với đó cần kiểm soát tốt việc thu “phụ phí” tại các trường học, ở nhiều nơi đây mới là khoản tiền lớn phụ huynh phải đóng góp. Là vấn đề không mới, nhưng đầu năm học nào tại các địa phương cũng vẫn xảy ra tình trạng lạm thu, trên mạng xã hội, phụ huynh vẫn chụp ảnh cả danh sách dài các khoản thu ngoài học phí lên đến hàng triệu, thậm chí gần chục triệu đồng mỗi kỳ học. Việc thu các khoản ngoài học phí có thể nhân danh hội cha mẹ học sinh, phụ huynh không tự nguyện cũng được vận động, nhiều người để tránh ảnh hưởng đến con em mình thì “nhắm mắt” nộp tiền cho đủ. Do đó, ngành giáo dục cần quản lý chặt và xử phạt nghiêm tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục để tránh những áp lực không đáng có cho phụ huynh.

