Miền Bắc tăng nhiệt mạnh rồi mưa dông "lạ thường"

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng sớm nay (4/9), khu vực từ Tp.Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm như: trạm Ân Tường (Gia Lai) 69mm; trạm Ea Ning (Đắk Lắk) 59,8mm; trạm Nhân Cơ (Lâm Đồng) 99,2mm; trạm Ka Tum (Tây Ninh) 58,4mm…

Dự báo, từ sáng đến đêm nay, mưa dông sẽ diễn ra từ Tp.Đà Nẵng đến Lâm Đồng với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Chiều và tối nay, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.



Theo Tiền Phong, trong hai ngày 4-5/9, miền Bắc sẽ đón nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Khu vực Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 4/9/2025

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Vietnamnet, tháng 9/2025 được nhận định là thời kỳ chính vụ bão nên trên Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể có một số đợt mưa lớn diện rộng.

