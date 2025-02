Miền Bắc sắp nồm ẩm, kéo dài đến tháng 4

Người dân Lạng Sơn mặc những bộ trang phục mùa đông dày cộp, đội mũ, quàng khăn để chống rét - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như vậy khi thông tin về không khí lạnh và hiện tượng nồm ẩm ở miền Bắc.

Theo ông Hưởng, sáng sớm 8-2 không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Sáng sớm nay, ngày thứ hai chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, tại Hà Nội và nhiều tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ xuống mức 10-13 độ C, vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu 8-10 độ C, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Nguyên Bình (Cao Bằng), Đồng Văn (Hà Giang) nhiệt độ dao động 5-7 độ C.

Dự báo hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Hôm nay, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ ban ngày cao nhất 13-15 độ C, về đêm nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C.

"Đợt rét đậm, rét hại này kéo dài tới khoảng ngày 10-2, trong đó thời điểm rét nhất ngày hôm nay và sáng sớm mai" - ông Hưởng nhận định.

Dự báo từ khoảng cuối tháng 2 , miền Bắc xuất hiện hiện tượng nồm ẩm

Theo ông Hưởng, trong tháng 2 vẫn là tháng chính đông, nên từ nay đến hết tháng 2 ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chịu tác động của nhiều đợt không khí lạnh, các đợt gió mùa đông bắc này vẫn có khả năng gây ra rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C) diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Về tình trạng nồm ẩm, ông Hưởng cho biết hiện tượng này thường xảy ra vào mùa xuân. Thời điểm này, các khối không khí lạnh không di chuyển theo hướng bắc nam nữa, mà di chuyển lệch về phía đông, gây ra gió đông bắc đến đông ở Bắc Bộ, khiến độ ẩm trong không khí ở phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội tăng cao, nhiều thời điểm đạt ngưỡng bão hòa, gây ra tình trạng nồm ẩm.

"Tình trạng nồm ẩm thường xuất hiện vào cuối tháng 2, tháng 3 và 4, theo nhận định ban đầu, hiện tượng nồm ẩm năm nay sẽ không mạnh như năm 2024" - ông Hưởng nói.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ thực phẩm, thuốc cho người già, trẻ em, vô gia cư Tối 7-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Huế trở ra Bắc Bộ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống rét an toàn, hiệu quả. Tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, cung cấp thuốc men, khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt chú ý tới những người cao tuổi, trẻ em, người lang thang, vô gia cư và các đối tượng yếu thế khác. Tuyệt đối không để người dân đói, rét, đau ốm vì rét mà không tiếp cận được dịch vụ y tế. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh để bảo vệ cây trồng, vật nuôi, nhất là gia súc, gia cầm, thủy sản, giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét an toàn, hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là gia súc, gia cầm, thủy sản và chỉ đạo kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân phù hợp, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ