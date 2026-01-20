Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, bão xuất hiện từ đầu tháng 1 có đáng lo ngại?

Không khí lạnh mạnh bao trùm miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối nay, nhiệt độ ở miền Bắc giảm, kèm mưa. Dự báo trong ngày 20-21/1, khu vực miền Bắc sẽ có nhiều biến động do tác động của một đợt không khí lạnh cực mạnh, khiến trời chuyển rét đậm diện rộng và kéo dài.

Khoảng tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ tối và đêm 20/1, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.

Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22–23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11–14°C; vùng núi Bắc Bộ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.

Từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0 m.

Rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Cơn bão số 1 liệu có bất thường?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 15.00N- 125.10E, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h; sau đó bão sẽ di chuyển chậm chủ yếu hướng Đông và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 21-22/01.

Sự xuất hiện của bão Nokaen - bão số 1 ngay trong những ngày đầu tháng 1 không chỉ là một tín hiệu khởi đầu cho mùa bão mới mà còn là minh chứng cho những biến động phức tạp của khí hậu khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cơn bão số 1 hình thành vào giữa mùa đông dấy lên lo ngại về những biến động khó lường của thời tiết

Đối với nhiều người, việc một cơn bão hình thành vào tháng 1 dương lịch - thời điểm giữa mùa đông - là điều kỳ lạ. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, đây là hiện tượng hoàn toàn có thể giải thích được.

Theo số liệu thống kê từ năm 1950 đến nay, đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1 trên khu vực này. Điều này cho thấy Tây Bắc Thái Bình Dương là "ổ bão" lớn nhất thế giới, nơi nước biển đủ ấm quanh năm để duy trì năng lượng cho các xoáy thuận nhiệt đới, dù là trong mùa đông giá rét.

Một trong những câu hỏi được quan tâm nhất là liệu Nokaen có đe dọa trực tiếp đến đất liền Việt Nam hay không. Câu trả lời từ các chuyên gia khí tượng là "Hầu như không có khả năng". Nguyên nhân nằm ở một "bức tường phòng thủ" tự nhiên vô cùng vững chắc: Khối không khí lạnh (gió mùa đông bắc).

Hiện nay, khu vực Biển Đông đang nằm dưới sự chi phối mạnh mẽ của khối không khí lạnh từ lục địa phương Bắc tràn xuống. Cơ chế tác động diễn ra như sau: Không khí lạnh có áp suất cao, đóng vai trò như một bức tường khí áp đẩy bão lệch hướng. Thay vì di chuyển vào Biển Đông theo hướng Tây, bão Nokaen bị "nén" và buộc phải chuyển hướng Bắc/Tây Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10km/giờ, sau đó đổi hướng lên phía bắc dọc theo vùng biển phía đông Philippines. Mặc dù không vào Việt Nam, nhưng Nokaen vẫn là mối đe dọa lớn đối với quốc đảo Philippines. Sự xuất hiện sớm của bão Nokaen đặt ra những dấu hỏi lớn về tình hình thiên tai trong năm 2026.

Các chuyên gia nhận định, dù bão tháng 1 không hiếm, nhưng tần suất và cường độ của các cơn bão đầu mùa đang có xu hướng thay đổi do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nước biển ấm hơn khiến bão dễ hình thành hơn ngay cả trong điều kiện gió mùa mạnh.

Dù bão Nokaen ít khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, nhưng bà con ngư dân vẫn lưu ý. Sự tương tác giữa bão và không khí lạnh thường tạo ra vùng gió xoáy rất mạnh và sóng lớn ở khu vực Đông Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Philippines. Tàu thuyền hoạt động xa bờ cần liên tục cập nhật thông tin để tránh đi vào vùng nguy hiểm.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn