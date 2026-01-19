Không khí lạnh mạnh tràn về, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 6 độ C

Hiện nay (18/01), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 18–21°C.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24–48 giờ tới

Khoảng tối và đêm 20/01, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/01, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng ra Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ tối và đêm 20/01, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ tối và đêm 20/01, một đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ và mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, gây mưa rải rác, trời chuyển rét.

Từ chiều tối và đêm 20/01 đến ngày 22/01, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác. Từ ngày 21/01, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22–23/01 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 11–14°C; vùng núi Bắc Bộ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.

Khu vực Hà Nội

Từ chiều tối 20/01 đến ngày 22/01 có mưa rải rác. Từ ngày 21/01 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14°C.

Thời tiết trên biển

Từ chiều tối và đêm 20/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0 m.

Từ ngày 21/01, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2,0–3,0 m.

Từ chiều tối 21/01, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2,0–5,0 m.

Từ ngày 22/01, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0 m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm

Từ ngày 21/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế – xã hội

Rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV