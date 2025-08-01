Messi thành ‘tội đồ’, Muller lập kỷ lục ở MLS

Inter Miami chơi bạc nhược khi để thua Charlotte 0-3 ở trận đấu thuộc vòng 30 giải MLS hôm 14/9 (giờ Hà Nội).

Đáng nói, đây là trận đấu mà Lionel Messi đá hỏng phạt đền khi tỷ số đang là 0-0. Cú đá theo kiểu Panenka của siêu sao người Argentina dễ dàng bị thủ thành Kristijan Kahlina bắt gọn.

Chỉ 2 phút sau khi chân tiền đạo 38 tuổi sút phạt đền hỏng ăn, Charlotte FC mở tỷ số do công của Idan Toklomati. Tiền đạo này sau đó hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp (ở các phút 49 và 84), giúp Charlotte FC đánh bại Inter Miami của Messi.

Thất bại này khiến Inter Miami tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông. Phong độ của Messi và các đồng đội lúc này khá tệ, họ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất.

Lionel Messi đá phạt đền kiểu panenka bị thủ thành Kristijan Kahlina bắt dính, trong trận Inter Miami thua Charlotte 0-3 trên sân Bank of America, North Carolina, Mỹ.

Trái lại, tiền đạo kỳ cựu Thomas Muller ghi hat-trick giúp Vancouver Whitecaps đại thắng Philadelphia Union 7-0 cũng ở vòng 30 giải MLS.

Cú hat-trick ở các phút 30, 45+1 và 88 của chân sút người Đức giúp Vancouver Whitecaps lập kỷ lục thắng đậm nhất lịch sử câu lạc bộ kể từ khi họ lên chơi ở MLS.

Lão tướng Muller cũng là tân binh lập hat-trick nhanh nhất lịch sử Vancouver Whitecaps khi mới chơi 3 trận cho câu lạc bộ của Canada.

Ngoài cú hat-trick bàn thắng, Muller còn để lại 1 kiến tạo cho đồng đội lập công.

Ngoại trừ trận đầu tiên chỉ vào sân phút cuối từ ghế dự bị, hai lần gần nhất đá chính, Muller ghi tới 4 bàn và có 2 kiến tạo cho Vancouver Whitecaps.

Tiền đạo người Đức đang nhận mức đãi ngộ cao chưa từng có trong lịch sử Vancouver Whitecaps. Anh có mức thu nhập cao nhất đội, kiếm được khoảng 6,6 triệu euro trong bản hợp đồng 1,5 năm tại MLS.

Trước khi Muller gia nhập, quỹ lương của Vancouver Whitecaps vào khoảng 11,5 triệu euro/mùa.

Cầu thủ có mức lương cao nhất câu lạc bộ trước đó là Ryan Gauld vào khoảng 3 triệu euro mỗi năm.

Thomas Muller đi vào lịch sử giải Nhà nghề Mỹ khi liên tục toả sáng trong màu áo Vancouver Whitecaps.

