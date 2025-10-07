Xe Mercedes đỗ sai trên phố Hà Nội, người dân 'mách' Cục trưởng Cảnh sát giao thông

Chiếc xe Mercedes đỗ sai trên phố Hà Nội - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ngày 5-10, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội) lập biên bản xử phạt tài xế L.B.H. (sinh năm 1973, trú tại phường Hoàn Kiếm).

Anh H. bị xử phạt do có hành vi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Với vi phạm nêu trên, nam tài xế sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 3-10, ô tô con nhãn hiệu Mercedes S550 biển số 29A-874.XX đỗ tại số 1 phố Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nơi này có biển cấm dừng và đỗ xe.

Theo cảnh sát, hành vi vi phạm của anh H. gây cản trở giao thông. Việc này đã bị người dân ghi hình và gửi tới số điện thoại của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Số điện thoại thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.

