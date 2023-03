Mê mẩn trước ngôi nhà 5 tầng màu hồng của cô gái Hải Phòng

Phạm Nguyệt Hà My (27 tuổi) là một cô thợ làm bánh và là chủ tiệm bánh ngọt với tuổi đời 6 năm tại TP.Hài Phòng. Không chỉ là một Gen Z tài giỏi, năng động, Hà My còn được bạn bè gọi bằng cái tên thân mật “cô gái nghiện màu hồng”, vì từ bé Hà My đã luôn thích mọi thứ có màu hồng.

Chính vì lý do đó, khi khởi nghiệp kinh doanh, Hà My đã lên ý định về một ngôi nhà màu hồng của riêng mình. Sau 6 năm kinh doanh, Hà My cũng đã có thể thực hiện ước mơ đó.

Hà My cho biết, ngôi nhà này là ngôi nhà đầu tiên của Hà My. Vì diện tích không quá rộng, nên cô đã kết hợp phòng khách với phòng bếp để tạo không gian có sự gắn kết và thông thoáng. Nhà của Hà My được xây dựng kết hợp vừa là nơi ở, vừa là nơi kinh doanh bánh ngọt. Tầng 1 là nơi để cô kinh doanh tiệm bánh, tầng 2 là nơi làm bánh còn lại là nơi để ở và một ban công để thi thoảng cô có thể mở các bữa tiệc nhỏ, chill cùng bạn bè.

Ban đầu, Hà My có thuê thiết kế để thiết kế nội thất cho căn nhà nhưng để thỏa mãn “cơn nghiện” màu hồng của mình, Hà My đã tự tìm hiểu và đặt mua các món đồ nội thất, tranh ảnh, thiết bị, đồ dùng vật dụng... cho ngôi nhà.

Hà My chia sẻ, mỗi sáng xuống bếp nướng bánh, chiều ra ban công ngắm thiên nga bơi ngoài sông và ngắm hoàng hôn, tối về nấu nướng ăn uống rồi ngồi xem Blackpink, đêm ngủ với hai chú mèo cùng chiếc giường yêu quý và chút nến thơm thoang thoảng dễ chịu… Mỗi ngày đều trôi qua yên bình như thế, Hà My cảm thấy những vất vả trước đây từng trải qua đều thực sự xứng đáng và bản thân cô đã làm rất tốt.

Phạm Nguyệt Hà My (27 tuổi) là một cô thợ làm bánh và là chủ tiệm bánh ngọt cũng là chủ của căn nhà màu hồng tại TP.Hải Phòng.

Ngôi nhà của Hà My có view sông nên nhà rất mát mẻ, theo Hà My sông này ở TP.Hải Phòng được thả rất nhiều thiên nga trắng, chiều ra ban công là cô có thể ngắm thiên nga bơi ngoài sông và ngắm hoàng hôn vô cùng thư giãn.

Tầng 1 của ngôi nhà được My sử dụng vào mục đích kinh doanh bánh ngọt.

Bên trong tiệm bánh ngọt, mọi thứ đều đẹp đẽ giống như cô gái tài giỏi, năng động này.

Bên trong phòng khách, được thiết kế khá tối giản, với tông màu hồng chủ đạo.

Phòng bếp nơi Hà My có thể thỏa sức sáng tạo, tạo ra những chiếc bánh.

Phòng thay đồ của cô gái mê màu hồng với điểm nhấn là chiếc tủ 9 cánh.

Tất cả đồ đạc, đồ decor đều do Hà My tự tìm hiểu và đặt trên mạng.

Không gian bên trong phòng ngủ - nơi mà Hà My thích nhất, giống như một căn phòng cho nàng công chúa trong truyện cổ tích. Từ rèm cửa, giường, tủ, gối.... đều hòa quyện trong gam màu "nữ tính' này.

Bàn phấn phiên bản kết hợp tủ đầu giường… cũng vô cùng xinh xắn với gam màu hồng.

Quả thực cái tên "cô gái nghiện màu hồng" thật không sai với Hà My. Bên trong không gian phòng tắm, cũng được cô sắp xếp, decor cùng tông màu hồng. Mọi thứ đều nhỏ gọn, ngăn nắp, dễ thương.

Thậm chí cả máy giặt cũng được đặt trong lồng đựng màu hồng.

Sân thượng trên tầng 5.5, nơi Hà My có thể chill, tổ chức tiệc nhỏ ấm cúng cùng bạn bè.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: baophapluat.vn