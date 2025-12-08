Máy tính Dell và Lenovo rục rịch tăng giá lên đến 20%

Động thái của Dell và Lenovo diễn ra trong bối cảnh sự thiếu hụt nguồn cung DRAM và NAND flash, chủ yếu do nhu cầu tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu AI, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường phần cứng tiêu dùng. Điều này cũng diễn ra không lâu sau khi HP gửi cảnh báo về việc tăng giá trên toàn bộ dòng máy tính cá nhân và laptop, trong khi AMD cũng thông báo về khả năng tăng giá GPU.

Dell có thể tăng giá máy tính từ 15-20%.

Theo báo cáo mới nhất từ TrendForce, Dell dự kiến sẽ tăng giá từ 15-20% cho nhiều sản phẩm máy tính và máy chủ vào giữa tháng 12. Lenovo đã thông báo với khách hàng rằng mọi báo giá sẽ hết hạn vào ngày 1/1/2026, và các đơn hàng mới sau thời điểm này sẽ có giá cao hơn.

Nguyên nhân chính của tình trạng là vì các nhà sản xuất DRAM và NAND đang ưu tiên các đơn đặt hàng từ lĩnh vực AI và máy chủ, dẫn đến việc giảm nguồn cung cho máy tính để bàn và laptop thông thường.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường mà còn tác động trực tiếp đến người tiêu dùng. Nếu đang có kế hoạch mua một chiếc laptop, máy tính để bàn hoặc máy chủ mới vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, người dùng có thể sẽ phải đối mặt với mức giá cao hơn đáng kể.

Đối với doanh nghiệp và sinh viên, điều này có thể kéo dài chu kỳ nâng cấp PC, dẫn đến việc mọi người cân nhắc khi mua sắm. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các game thủ và nhà sáng tạo nội dung khi muốn nâng cấp máy tính.

Lenovo cũng không đứng ngoài cuộc đua tăng giá

Về cơ bản, việc tăng giá không chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ trong hóa đơn mà còn ảnh hưởng đến mọi quyết định mua sắm trong vài tháng tới. Khi giá của các nhà sản xuất gốc (OEM) tăng, các nhà bán lẻ sẽ nhanh chóng điều chỉnh giá và ngay cả các sản phẩm tân trang cũng sẽ tăng giá.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc laptop phục vụ cho công việc, một máy tính để bàn cho học tập, hoặc một máy tính gia đình, việc chờ đợi có thể khiến người dùng phải trả nhiều hơn cho cùng một cấu hình hoặc buộc phải chọn cấu hình thấp hơn để giữ trong phạm vi ngân sách.

Câu hỏi đặt ra lúc này là gì? Nếu có ý định mua một chiếc PC hoặc laptop mới, thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Dự kiến, các nhà bán lẻ sẽ âm thầm cập nhật giá trong vài tuần tới, không phải cùng một lúc mà theo từng đợt tăng giá nhỏ. Bước đi thông minh là chốt cấu hình càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu người dùng muốn hệ thống có RAM hoặc SSD lớn hơn. Nếu không, hãy chuẩn bị săn lùng các ưu đãi từ thế hệ trước và hàng thanh lý vào đầu năm 2026. Thói quen mua sắm “chờ đợi và xem xét” giờ đây đã trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn