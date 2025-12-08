Sốc: Siêu máy tính chỉ đích danh nhà vô địch World Cup 2026

Dù đội tuyển Anh đang là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, sau chiến dịch vòng loại toàn thắng và không để thủng lưới, nhưng theo mô phỏng mới nhất của Siêu máy tính World Cup từ JeffBet.net, đội tuyển Anh sẽ không thể lên ngôi.

Thay vào đó, siêu máy tính dự đoán Bồ Đào Nha, với đầu tàu là Cristiano Ronaldo, sẽ là đội nâng cao chiếc cúp vàng danh giá tại Sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) vào ngày 19/7/2026.

Siêu máy tính dự đoán Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2026.

Hành trình World Cup theo dự đoán của siêu máy tính

Siêu máy tính đưa ra hàng loạt kịch bản chi tiết từ vòng 16 đội cho tới trận chung kết. Ở vòng knock-out đầu tiên, các kết quả đáng chú ý bao gồm:

- Pháp 1-0 Đức

- Hà Lan 2-1 Xứ Wales

- Brazil 1-0 Ecuador

- Anh 1-0 Scotland

- Tây Ban Nha 1-0 Colombia

- Úc 2-1 Nam Phi

- Argentina 3-2 Thổ Nhĩ Kỳ

- Bồ Đào Nha 3-1 Thụy Sĩ

Tại tứ kết, siêu máy tính dự đoán:

- Pháp 3-2 Hà Lan

- Tây Ban Nha 2-0 Úc

- Anh 2-0 Brazil

- Bồ Đào Nha 3-2 Argentina – trận đấu được mong chờ như "chung kết sớm" giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Bi kịch của tuyển Anh, lịch sử gọi tên Ronaldo

Bước vào bán kết, tuyển Anh được dự đoán sẽ đối đầu Bồ Đào Nha trong một trận cầu đỉnh cao. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút, nhưng siêu máy tính nghiêng về một kịch bản quen thuộc với Tam Sư: thất bại trên chấm luân lưu.

Ở cặp bán kết còn lại, Tây Ban Nha được dự đoán đánh bại Pháp với tỉ số tối thiểu 1-0.

Chung kết World Cup 2026, theo mô phỏng, sẽ là màn thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nơi thế hệ của Cristiano Ronaldo chạm trán dàn sao trẻ mà nổi bật là Lamine Yamal. Và kết quả cuối cùng, Bồ Đào Nha thắng 2-1, chính thức đưa Ronaldo lên đỉnh vinh quang World Cup, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập lẫy lừng của siêu sao người Bồ.

Dù chỉ là dự đoán từ mô hình máy tính, nhưng kịch bản mà siêu máy tính đưa ra đã thổi bùng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Liệu World Cup 2026 sẽ là nơi Cristiano Ronaldo hoàn tất sự nghiệp huyền thoại. Tất cả sẽ được giải đáp vào mùa hè năm 2026.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn