Máy bay chở hàng lao xuống biển tại sân bay Hong Kong, 1 người mất tích

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần lớn máy bay bị chìm một phần dưới nước, phần đuôi bị mất. (Nguồn: LIHKG)

Theo báo SCMP, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã có một người mất tích sau khi máy bay chở hàng của hãng Emirates trượt khỏi đường băng phía Bắc của Sân bay Quốc tế Hong Kong rạng sáng 20/10, va vào một phương tiện mặt đất và lao một phần xuống biển.

Khoảng 4 giờ 40 sáng, chuyến bay EK9788 từ Dubai của Emirates bị lệch khỏi đường băng khi đang hạ cánh. Theo cảnh sát, máy bay được cho là đã va chạm với một xe phục vụ mặt đất trong quá trình này.

Chiếc Boeing 777 chở hàng không kịp dừng và lao một phần thân xuống vùng nước ngoài rìa phía Bắc sân bay. Các báo cáo ban đầu cho thấy phương tiện mặt đất cũng bị hất xuống biển.

Hai người trên xe được thông báo mất tích, song cảnh sát cho biết một người đã được cứu và đưa đến Bệnh viện Bắc Đại (North Lantau). Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay đều an toàn.

Do sự cố, đường băng phía Bắc của sân bay đã tạm thời đóng cửa. Cơ quan Dịch vụ Bay Chính quyền Hong Kong đã triển khai trực thăng hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn./.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn