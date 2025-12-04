Lịch nghỉ Tết dương lịch 2026 của người lao động

Dịp nghỉ Tết dương lịch trùng với mùa đông ở miền Bắc, đây là cơ hội để nhiều bạn trẻ diện áo ấm đi chơi năm mới với bạn bè - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ Tết dương lịch 2026 trong một ngày, tức ngày 1-1-2026.

Dự kiến ngày 1-1-2026 rơi vào thứ năm nên cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày nguyên lương.

11 ngày nghỉ lễ Tết chính thức



Trong năm 2026, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30-4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1-5 (1 ngày) và Quốc khánh 2-9 (2 ngày).

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và Quốc khánh của nước đó.

Sau nghỉ Tết dương lịch, dịp nghỉ lễ gần nhất là giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 rơi vào chủ nhật 26-4-2026.

Tuy nhiên, lịch nghỉ phụ thuộc thực tế, đơn vị sử dụng lao động sẽ có kế hoạch riêng.

Đối với người lao động làm việc ngày thứ bảy, lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 2026 là 2 ngày (từ chủ nhật ngày 26-4 đến hết thứ hai ngày 27-4), trong đó có 1 ngày nghỉ lễ bù và 1 ngày nghỉ cuối tuần.

Đối với người lao động không làm việc ngày thứ bảy, lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 2026 có thể kéo dài 3 ngày (từ thứ bảy ngày 25-4 đến hết thứ hai ngày 27-4-2026) trong đó bao gồm 1 ngày nghỉ lễ bù và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Công nhân làm việc trong một xưởng sản xuất hàng điện tử tại tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Trường hợp được hưởng 400% tiền lương

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Trần Ngọc Thích - điều hành Công ty Luật Thích và Các cộng sự (TP.HCM) - cho hay theo Bộ luật Lao động 2019 và nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người lao động sẽ hưởng thêm tiền lương nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ, Tết.

Với người lao động hưởng lương tháng, nếu đi làm ngày Tết họ sẽ được hưởng tiền lương làm thêm giờ ít nhất 300% (trong đó 100% là thu nhập chịu thuế, 200% thu nhập không chịu thuế).

Còn người lao động hưởng lương ngày, nếu đi làm ngày Tết họ sẽ hưởng tiền lương làm thêm giờ ít nhất 300% (trong đó 100% là thu nhập chịu thuế, 200% thu nhập không chịu thuế). Ngoài ra họ còn được trả thêm 100% tiền lương của ngày Tết đó. Tổng cộng là 400%.

Ví dụ, chị Lê Thị A (hưởng lương tháng) có lương 50.000 đồng/giờ và bình thường làm 8 tiếng/ngày thì tiền lương khi làm vào ngày nghỉ Tết là 50.000 đồng x 300% x 8 giờ = 1,2 triệu đồng.

Nếu chị Lê Thị A làm thêm giờ vào ban đêm ngày Tết thì ngoài 300% tiền lương được hưởng, chị Lê Thị A còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường và 20% tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, Tết.

Trong đó, tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Như vậy, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm 8 giờ dịp Tết Nguyên đán của chị A sẽ là (50.000 đồng x 300% 50.000 đồng x 30% 20% x 150.000 đồng) x 8 giờ = 1,56 triệu đồng.

Công thức ngắn gọn: (50.000 đồng x 390%) x 8 giờ = 1,56 triệu đồng. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ