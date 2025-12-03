Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng vẫn chưa thể trở lại lớp

Sau 6 ngày bị bạn học vây đánh trước giờ học thể chất, ngày 3-12, nữ sinh Đ.T.N.T (học sinh lớp 7.1, trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa tới lớp học.

Ban giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng cho biết, chiều hôm qua (2-12) và sáng nay (ngày 3-13), đại diện nhà trường đã đến nhà để nắm bắt tình hình, làm việc trực tiếp với phụ huynh, học sinh để cháu ổn định tâm lý và đến trường.

Một phần video em Đ.T.N.T bị nhóm bạn học cùng lớp vây đánh được đăng tải lên mạng xã hội

Trước đó, chiều 28-11, trước giờ học giáo dục thể chất (học trái buổi), em Đ.T.N.T bị 2 bạn nữ cùng lớp vây đánh. Lúc này, nhiều học sinh khác đứng ngoài không can ngăn mà hô hào, kích động. Sau khi bị đánh, em Đ.T.N.T khóc, lặng lẽ rời khỏi lớp học thì vẫn bị các bạn học đuổi theo chế giễu, quay clip.

Theo Trường THCS Tôn Đức Thắng, sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1 và phụ huynh các học sinh liên quan lên làm việc, yêu cầu các học sinh viết tường trình về việc đánh nhau.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do em Đ.T.N.T mượn bài mỹ thuật của em T.T.P để nộp cho giáo viên dạy bộ môn. Khi em T.T.P đòi lại bài, em Đ.T.N.T chưa tìm thấy để trả. Sau đó, T.T.P đã xông vào đánh Đ.T.N.T và T.T.H.T cũng tham gia.

Em Đ.T.N.T bị bạn cùng lớp vây đánh - Ảnh cắt từ clip

Đối với các học sinh có mặt, chứng kiến sự việc các bạn đánh nhau nhưng không ngăn cản và không báo cáo cho giáo viên, nhà trường đã yêu cầu viết tường trình, thông báo phụ huynh phối hợp giáo dục, quản lý.

Trao đổi với phóng viên, mẹ em Đ.T.N.T cho biết sau khi bị đánh con gái bị ảnh hưởng tâm lý, thường xuyên hoảng loạn và khóc. Gia đình đã liên hệ với nhà trường trao đổi nguyện vọng muốn xin chuyển trường cho con.

Theo bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng, sau khi được nhà trường động viên, gia đình em Đ.T.N.T đã thay đổi ý định, đồng ý để cho con gái tiếp tục theo học tại trường.

Chấn chỉnh công tác quản lý Trước sự việc này, UBND phường Thống Nhất đã chỉ đạo phòng chuyên môn, Công an phường, Trường THCS Tôn Đức Thắng thăm hỏi động viên gia đình có học sinh bị bạo lực, động viên học sinh Đ.T.N.T sớm trở lại trường tham gia học tập đầy đủ. Đặc biệt, yêu cầu trường THCS Tôn Đức Thắng tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh tránh xảy ra tình trạng bạo lực học đường, đảm bảo trường học là môi trường an toàn để học sinh học tập rèn luyện; tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1 và các thành phần liên quan trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

